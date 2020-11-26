Sanal vitamin sağlığa zararlı!

Son dönemde sıkça ve bilinçsizce tüketilen vitaminler, çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar" diyor. Vatandaşı uyarıyor: Vitamin kullanmadan önce hekimlere danışılmalı. İnternet üzerinden bu tip destek ürünlerinin bilinçsizce, yüksek dozda alınması kişinin sağlığını korumak yerine riske atar. Vücut direncinizi korumak istiyorsanız yapmanız gereken şey dengeli beslenmektir. D vitaminin uzun süreli kullanılması ve kanda D vitaminin yükselmesi uzun vadede böbrek hastalıklarına, böbrek taşı rahatsızlıklarına ve tansiyon yükselmelerine yol açabilir. C vitamini vücut direncini yükseltecek bir vitamin ama bilinçsiz kullanımı böbrek taşına, tansiyon yüksekliğine ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

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MEYVELER POSASIYLA TÜKETİLMELİ

Ülkemizde C vitamininden zengin portakal, greyfurt ve mandalina gibi meyveler bol miktarda var. Ancak insanlar genelde bu meyvelerin suyunu tüketmeyi tercih ediyor fakat meyvenin kendisini, posalı olarak tüketmek vücut sağlığı açısından daha önemli ve gerekli.



