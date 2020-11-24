Corona’nın düşmanı katil hücreler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hastalığı yenen milyonlarca insan ise bağışıklık kazandı. ABD'li bilim insanları da bu korunma kalkanının ne kadar sürdüğüne dair bir araştırma yaptı. İyileşen hastalardan kan örnekleri alındı. Buna göre antikorlar bitse bile öldürücü bağışıklık hücrelerinin bizi yıllarca koruyacağı ortaya çıktı. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da bu araştırmayı kaynak göstererek şu tweet'i attı: "Müjdemi isterim; COVİD geçirenlerde antikorların azalması dert değil çünkü hem antikor yapan hafıza plazma hücreleri ve hem de senelerce süren (belki ömür boyu) hücresel bağışıklık oluşuyor. Tıpkı 17 yıl önce SARS geçirenlerde hala gösterilebilen bağışıklık gibi.

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