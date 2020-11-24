Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 24.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Corona’nın düşmanı katil hücreler

    Amerika’da salgınla ilgili bir araştırma yapıldı. bitse bile katil hücrelerinin bizi yıllarca koruyacağı ortaya çıktı

    Corona’nın düşmanı katil hücreler

    Çin'in kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hastalığı yenen larca insan ise kazandı. ABD'li bilim insanları da bu korunma kalkanının ne kadar sürdüğüne dair bir araştırma yaptı. İyileşen hastalardan kan örnekleri alındı. Buna göre lar bitse bile öldürücü bağışıklık hücrelerinin bizi yıllarca koruyacağı ortaya çıktı. Prof. Dr. da bu araştırmayı kaynak göstererek şu tweet'i attı: "mi isterim; COVİD geçirenlerde antikorların azalması dert değil çünkü hem antikor yapan hafıza plazma hücreleri ve hem de senelerce süren (belki ömür boyu) hücresel bağışıklık oluşuyor. Tıpkı 17 yıl önce geçirenlerde hala gösterilebilen bağışıklık gibi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Corona’nın düşmanı katil hücreler