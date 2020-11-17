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    • Sağlık
    • 17.11.2020 Gazete
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    mahcup ediyor

    Gülme, hapşırma ve öksürme sırasında oluşan , hayatı zehir ediyor. Daha çok kadınlarda görülüyor. Uzmanlar, uyarıyor: Her hastanın tanı ve tedavisi farklıdır. Gecikmeden doktora gidin.

    İdrar kaçırma mahcup ediyor

    Günümüzde özellikle kadınlarda görülen sorunu, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. TAKVİM, depresyona sürükleyen bu sorunu hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şahin Kabay, önemli bilgiler paylaşıyor...

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    HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR
    Genel anlamda kontrol edilemeyen ve istenmeyen her türlü idrar tutamama durumu, 'idrar kaçırma' olarak tanımlanıyor. İdrar kaçırma, ilerleyen yaşla birlikte artmasına rağmen gençlerde de görülebiliyor. Eğer bu sağlık sorunu, sosyal yaşamı olumsuz etkileyecek hale geldiyse mutlaka doktora görünmek gerekiyor. Hastaların şikâyetlerine ve idrar kaçırmanın tipine göre pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi, ilaç tedavileri veya cerrahi tedaviler uygulanabiliyor.

    TEDAVİDE GECİKMEYİN
    Hastalığın tanısının konması mesane, kadınlarda jinekolojik, erkeklerde prostat muayenesi yapılıyor. Muayene sırasında kaçırma olup olmadığının anlaşılması için hastadan öksürmesi veya ıkınması isteniyor. Ek olarak genel bir nörolojik muayene de uygulanıyor.

    GÜLME, HAPŞIRMA...

    İdrar kaçırmanın tipleri şöyle sıralanıyor:

    Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme, hapşırma, gülme sırasındaki idrar kaçırma durumudur.
    Sıkışma tipi idrar kaçırma: Sık idrara çıkma ve noktürinin (gece idrara kalkma) eşlik ettiği, beraberinde idrar kaçırmanın da olabildiği sıkışma hissidir.
    Karışık tipte idrar kaçırma: Eğer hem sıkışma hem de stres tipi idrar kaçırmanın birlikte görülmesidir.

    Tanı nasıl konur?
    MESANE GÜNLÜĞÜ: Bu günlükte hastanın bir gün boyunca ne kadar sıvı aldığı, ne sıklıkta tuvalete gittiği, eğer varsa idrar kaçırması ve ne kadar idrar yaptığı kaydedilir. Bu günlük; hem hastanın kendini değerlendirmesi hem de üroloğun şikâyetleri daha iyi bir şekilde anlamasına yardımcı olur.
    İDRAR ANALİZİ: İdrar tahlili, idrar yolu enfeksiyonunuzun olup olmadığı konusunda bilgi verecektir.
    REZiDÜ İDRAR MİKTARI: İdrar yaptıktan sonra idrar torbasında kalan idrar, artık idrar miktarıdır. Bir kateter yardımı ile veya ultrasonografi ile ölçülebilir.
    PED TESTİ: Genellikte 1-24 saat arasında süren bir testtir. Pedin emdiği idrar miktarı ölçülerek idrar kaçırmanın şiddeti ölçülür.
    ÜRODİNAMİ: İdrar döngüsü ve idrar torbasının kasılma durumu hakkında bilgi verir.

    NEDENLERİ NELERDİR?
    Hormon eksikliği
    Pelvik taban kaslarının zayıflığı
    Nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma
    İdrar yolu enfeksiyonu
    Prostat büyümesi
    Geçirilmiş pelvik ameliyatlar
    Geçirilmiş prostat ameliyatları
    Doğum
    Menopoz
    İlerleyen yaş

    HASTALIKLARIN ÇARESİ 1
    PROF. DR. ŞAHİN KABAY
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

    YARIN: BAŞ BELASI BAHARATLAR!

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    Haberler Sağlık İdrar kaçırma mahcup ediyor