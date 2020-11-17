İdrar kaçırma mahcup ediyor

Günümüzde özellikle kadınlarda görülen idrar kaçırma sorunu, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. TAKVİM, depresyona sürükleyen bu sağlık sorunu hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şahin Kabay, önemli bilgiler paylaşıyor...

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HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Genel anlamda kontrol edilemeyen ve istenmeyen her türlü idrar tutamama durumu, 'idrar kaçırma' olarak tanımlanıyor. İdrar kaçırma, ilerleyen yaşla birlikte artmasına rağmen gençlerde de görülebiliyor. Eğer bu sağlık sorunu, sosyal yaşamı olumsuz etkileyecek hale geldiyse mutlaka doktora görünmek gerekiyor. Hastaların şikâyetlerine ve idrar kaçırmanın tipine göre pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi, ilaç tedavileri veya cerrahi tedaviler uygulanabiliyor.

TEDAVİDE GECİKMEYİN

Hastalığın tanısının konması mesane, kadınlarda jinekolojik, erkeklerde prostat muayenesi yapılıyor. Muayene sırasında stres tipi idrar kaçırma olup olmadığının anlaşılması için hastadan öksürmesi veya ıkınması isteniyor. Ek olarak genel bir nörolojik muayene de uygulanıyor.

GÜLME, HAPŞIRMA...

İdrar kaçırmanın tipleri şöyle sıralanıyor:

Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme, hapşırma, gülme sırasındaki idrar kaçırma durumudur.

Sıkışma tipi idrar kaçırma: Sık idrara çıkma ve noktürinin (gece idrara kalkma) eşlik ettiği, beraberinde idrar kaçırmanın da olabildiği sıkışma hissidir.

Karışık tipte idrar kaçırma: Eğer hem sıkışma hem de stres tipi idrar kaçırmanın birlikte görülmesidir.

Tanı nasıl konur?

MESANE GÜNLÜĞÜ: Bu günlükte hastanın bir gün boyunca ne kadar sıvı aldığı, ne sıklıkta tuvalete gittiği, eğer varsa idrar kaçırması ve ne kadar idrar yaptığı kaydedilir. Bu günlük; hem hastanın kendini değerlendirmesi hem de üroloğun şikâyetleri daha iyi bir şekilde anlamasına yardımcı olur.

İDRAR ANALİZİ: İdrar tahlili, idrar yolu enfeksiyonunuzun olup olmadığı konusunda bilgi verecektir.

REZiDÜ İDRAR MİKTARI: İdrar yaptıktan sonra idrar torbasında kalan idrar, artık idrar miktarıdır. Bir kateter yardımı ile veya ultrasonografi ile ölçülebilir.

PED TESTİ: Genellikte 1-24 saat arasında süren bir testtir. Pedin emdiği idrar miktarı ölçülerek idrar kaçırmanın şiddeti ölçülür.

ÜRODİNAMİ: İdrar döngüsü ve idrar torbasının kasılma durumu hakkında bilgi verir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Hormon eksikliği

Pelvik taban kaslarının zayıflığı

Nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma

İdrar yolu enfeksiyonu

Prostat büyümesi

Geçirilmiş pelvik ameliyatlar

Geçirilmiş prostat ameliyatları

Doğum

Menopoz

İlerleyen yaş

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 1

PROF. DR. ŞAHİN KABAY

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: BAŞ BELASI BAHARATLAR!