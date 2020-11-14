Coronavirüs dünyayı esir aldı. Vaka sayıları hızla artmaya başladı. Dünyaca ünlü Türk Dr. Mehmet Öz, "Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız.
Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi" uyarısı yaptı.
COVİD-19'dan korunmada etkili olacak 8 maddeyi sıraladı.
Kendinizi karantinaya alın.
Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.
Temizliğe çok dikkat edin.
Meyvesebze yiyin.
Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt tüketin.
Beta glukan, C vitamini, çinko, kara mürver ekstresi destekleri alın.
Spor yapın.
Sigarayı bırakın.