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    • Sağlık
    • 14.11.2020 Gazete
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    Doktor ’den Covid-19 reçetesi

    Coronavirüs dünyayı esir aldı. Vaka sayıları hızla artmaya başladı. Dünyaca ünlü . , “Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi” uyarısı yaptı. COVİD-19’dan korunmada etkili olacak 8 maddeyi sıraladı.

    Ünlü Türk Doktor Mehmet Öz’den

    Coronavirüs dünyayı esir aldı. Vaka sayıları hızla artmaya başladı. Dünyaca ünlü Türk Dr. Mehmet Öz, "Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağız.

    Ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi" uyarısı yaptı.

    COVİD-19'dan korunmada etkili olacak 8 maddeyi sıraladı.

    Kendinizi karantinaya alın.


    Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

    Temizliğe çok dikkat edin.

    Meyvesebze yiyin.

    Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt tüketin.


    Beta glukan, C vitamini, çinko, kara mürver ekstresi destekleri alın.

    Spor yapın.


    Sigarayı bırakın.
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    Haberler Sağlık Ünlü Türk Doktor Mehmet Öz’den Covid-19 reçetesi