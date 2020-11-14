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    • Sağlık
    • 14.11.2020 Gazete
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    Kocaman müjde (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

    Sağlık , COVİD-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarında ilerleme olduğunu söyledi. Twitter’da şu müjdeyi verdi: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.

    Kocaman müjde

    Sağlık , COVİD-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında ilerleme olduğunu söyledi. Twitter'da şu müjdeyi verdi: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.

    ELON OĞLU ŞÜPHELİ
    ABD'li şirketinin CEO'su , kafayı Coronavirüs testlerine taktı! "Bir günde tam 4 test yaptırdım, 2'si pozitif 2'si negatif. Büyük bir düzenbazlık dönüyor" çıkışı yaptı. Musk'ın bu sözleri, testlerin güvenilirliğiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı.

    DUMAN ALTI
    Coronavirüs salgını yeniden tırmandı. Yeni tedbirler alındı. 81 ilde, açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
    DÜN her ilde denetim vardı. Uyarılara aldırmayan duyarsız vatandaşlara tek tek ceza yazıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı" dedi.

    HADA BAKALIM
    Dünyada, Coronavirüs hasta sayısı 50 milyonu aştı. Ancak bazı ülkeler vardı ki tek bir vaka bile çıkmadı! Nüfusunun 25 milyonu aştığı o ülkeler şöyle sıralandı:
    Türkmenistan - Nüfus: 6 milyon

    - Nüfus: 25 milyon

    Tuvalu - Nüfus: 2 bin

    Cook Adaları - Nüfus: 18 bin

    Mikronezya - Nüfus: 550 bin

    Nauru - Nüfus: 11 bin

    REHİNE KRİZİ
    'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanlar rehin alındı. Saldırganlar rehineleri binanın çatısına çıkarttı. Polisler binayı kuşattı.

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    Haberler Sağlık Kocaman müjde (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)