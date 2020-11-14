Kocaman müjde (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında ilerleme olduğunu söyledi. Twitter'da şu müjdeyi verdi: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.
ELON OĞLU ŞÜPHELİ
ABD'li Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, kafayı Coronavirüs testlerine taktı! "Bir günde tam 4 test yaptırdım, 2'si pozitif 2'si negatif. Büyük bir düzenbazlık dönüyor" çıkışı yaptı. Musk'ın bu sözleri, testlerin güvenilirliğiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı.
DUMAN ALTI
Coronavirüs salgını yeniden tırmandı. Yeni tedbirler alındı. 81 ilde, açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
DÜN her ilde denetim vardı. Uyarılara aldırmayan duyarsız vatandaşlara tek tek ceza yazıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı" dedi.
HADA BAKALIM
Dünyada, Coronavirüs hasta sayısı 50 milyonu aştı. Ancak bazı ülkeler vardı ki tek bir vaka bile çıkmadı! Nüfusunun 25 milyonu aştığı o ülkeler şöyle sıralandı:
Türkmenistan - Nüfus: 6 milyon
Kuzey Kore - Nüfus: 25 milyon
Tuvalu - Nüfus: 2 bin
Cook Adaları - Nüfus: 18 bin
Mikronezya - Nüfus: 550 bin
Nauru - Nüfus: 11 bin
REHİNE KRİZİ
Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanlar rehin alındı. Saldırganlar rehineleri binanın çatısına çıkarttı. Polisler binayı kuşattı.