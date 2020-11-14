Kocaman müjde (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarında ilerleme olduğunu söyledi. Twitter'da şu müjdeyi verdi: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim.

ELON OĞLU ŞÜPHELİ

ABD'li Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, kafayı Coronavirüs testlerine taktı! "Bir günde tam 4 test yaptırdım, 2'si pozitif 2'si negatif. Büyük bir düzenbazlık dönüyor" çıkışı yaptı. Musk'ın bu sözleri, testlerin güvenilirliğiyle ilgili bir kez daha kafaları karıştırdı.

DUMAN ALTI

Coronavirüs salgını yeniden tırmandı. Yeni tedbirler alındı. 81 ilde, açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

DÜN her ilde denetim vardı. Uyarılara aldırmayan duyarsız vatandaşlara tek tek ceza yazıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı" dedi.

HADA BAKALIM

Dünyada, Coronavirüs hasta sayısı 50 milyonu aştı. Ancak bazı ülkeler vardı ki tek bir vaka bile çıkmadı! Nüfusunun 25 milyonu aştığı o ülkeler şöyle sıralandı:

Türkmenistan - Nüfus: 6 milyon

Kuzey Kore - Nüfus: 25 milyon

Tuvalu - Nüfus: 2 bin

Cook Adaları - Nüfus: 18 bin

Mikronezya - Nüfus: 550 bin

Nauru - Nüfus: 11 bin

REHİNE KRİZİ

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanlar rehin alındı. Saldırganlar rehineleri binanın çatısına çıkarttı. Polisler binayı kuşattı.