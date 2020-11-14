Diyabete kuru

Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü... Çünkü dünya genelinde milyonlarca insan diyabetle mücadele ediyor. Peki nasıl beslenmek gerekiyor, hangi besinler öne çıkıyor. Gıda Mühendisi Ece Duru, kuru baklagillerin diyabet hastaları için mucizeler yarattığını söylüyor. İşte mucize besinler:

KURU FASULYE: Glukoz yükselmesini azaltıyor. Düşük glisemik etkisi, yüksek lif içeriği gibi özellikleri sayesinde şeker hastalığı risklerini en aza indiriyor.

NOHUT: Lif ve protein kaynağı olarak biliniyor. Özellikle tip 2 diyabetli bireylerde sağlıklı kan şekeri düzeylerinin korunmasına yardımcı oluyor.

BAKLA: Kötü huylu kolesterolü düşürürken, kan şekerinin de sağlıklı sınırlar içerisinde tutulmasına yardımcı oluyor.

BULGUR: Kan şekerinin ani iniş çıkışlarını engelliyor. Kilo kontrolüne yardım ediyor.

MERCİMEK: Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor. İnsülin direncini düşürüyor.