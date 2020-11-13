Grip miyim, Kovid mi!

Sonbahar, iklimsel olarak ani değişimlerin kendini gösterdiği bir mevsimdir. Ancak bu sene, diğer yıllardan çok farklı. Çünkü dünya yeni tip Coronavirüs ile savaşıyor. Buna üst solunum yolu enfeksiyonları da eklenince tehlike riski artıyor. Peki bu hastalıklar nasıl ayırt edilir. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi-Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal bu hayati soruyu şöyle yanıtlıyor:

MEVSİMSEL GRİP: Coronavirüs gibi virüslerin (influenza tipA - B, adenovirüs) yol açtığı viral enfeksiyondur. 5-7 gün sürer. Kısa süreli ateş, yoğun bir nezle hali, bedensel yorgunluk, eklem ve kas ağrısı şikayetleri eş zamanlı başlar ve aile içinde sıkça bulaş olur. Bu tür gribal enfeksiyonlarda ateş inatçı değildir.

MEVSİMSEL ALERJİ: Bunların yol açtığı nezle hali ise virüslerin değil alerjenlerin oluşturduğu etkidir. Kendini burun akıntısı, hapşırık, gözlerde batma ve yanma ile gösterir.

CORONAVIRUS: Covid'de ani başlayan şikayet şiddetli bir başağrısıdır. Onu takiben tat ve koku kaybı olur. Kısa süreli boğaz ağrısını kesik ve günden güne artan öksürük izler. Bazen mide bulantısı ve 3-4 günlük ishal yaşanır. Ateş düşmez ve inatçı seyreder. Yaygın kas ve eklem ağrısını; sırt ağrısı ve nefes darlığı izler. Vücudumuzun yorgun olduğu, hormonal değişkenlik gösterdiği bu mevsim değişkenliklerinde güçlü bağışıklık için en ideali; az stres, iyi beslenmek, iyi uyumak, doğru aşılanmak ve her türlü vitamini doğal yolla almak yer alıyor.

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HANGİ AŞI KİMLERE YAPILMALI

Hastalıklarla savaşmak için beslenme kadar aşılar da önemli. Peki neden aşılanmalıyız. Dr. Tuğçe Hürkal bu sorunun yanıtını ve aşıları şöyle anlatıyor:

ZATÜRRE AŞISI: Zatürre (akciğer iltihabı) olarak bilinen pnömonidir. Her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalıktır. Zatürre aşısı yaptırması gereken kişiler ise şunlar:

65 yaş üstü ve 2 yaş altı tüm çocuklar.

Kronik hastalıkları olanlar. (kronik kalp hastalığı, böbrek, akciğer hastalığı olanlar)

Bağışıklığı baskılanmış olanlar. (Kemoterapi alan ve HIV/AİDS)

Zatürre geçirip akciğerinde hasar olanlar.

Kanser hastaları.

Yoğun alkol kullanan ve günde 1 paket sigara/20 yıldır içenler.

Dalak ameliyatı olanlar

GRİP AŞISI: Mevsimsel gripler (influenza A/B, coronavirüs, adenovirüs vb... Maalesef 60 yaş üstünde ağır hasarla seyredebiliyor. Bu aşı için öncelik grupları ise şunlar: Kronik hastalığı olanlar. (Diyabet, tansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları, KOAH, astım , bronşektazi, kistik fibroz hastaları)

Gebeler.

Kreş dönemi çocukları.

Evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kişiler.

Tüm sağlık çalışanları.

Kanser hastaları.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. TUĞÇE HÜRKAL - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: AŞILARIN DETAYI