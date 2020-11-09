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    • Sağlık
    • 09.11.2020 Gazete
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    Kıskançlık krizi

    Hayatın her anında kıskançlık dürtüsü vardır. Ancak bugünkü kıskançlık konumuz kardeş kıskançlığı. olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. 'in 9 Kasım tarihli yazısı...

    Kıskançlık krizi

    Hayatın her anında kıskançlık dürtüsü vardır. Ancak bugünkü kıskançlık konumuz kardeş kıskançlığı. olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. ve babanın sevgi kuşatması altında büyürler. Ancak bir kardeşle birlikte bu durum değişir. Yeni doğan bebek tabii ki daha fazla ilgiye muhtaçtır. Bunu ağabey veya abla tarafından anlaşılması imkansıza yakımdır. Burada ebeveynelere büyük iş düşüyor. İlk çocuğun yeni hayata hazırlanması gerekiyor. Burada ona kardeşiyle ilgili sorumluluk vermek önemli. Bunun dozunu zamanla arttırırken, yeni dünyasına da uyum sağlamasının önü açılır. Zamanla kıskançlık krizi yerini koruma tutukusuna çevirecektir. Sorumluluk vermekten kaçınmayın. ların gelişimi için sorumluluk almalarını tavsiye ediyoruz. Anne ve babalar bunu yaparken elbette dikkatli olmalı. Çocuklara kaldıramayacakları sorumluluk vermemeli.

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