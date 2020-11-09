Hayatın her anında kıskançlık dürtüsü vardır. Ancak bugünkü kıskançlık konumuz yeni doğan kardeş kıskançlığı. Tek çocuk olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Anne ve babanın sevgi kuşatması altında büyürler. Ancak bir kardeşle birlikte bu durum değişir. Yeni doğan bebek tabii ki daha fazla ilgiye muhtaçtır. Bunu ağabey veya abla tarafından anlaşılması imkansıza yakımdır. Burada ebeveynelere büyük iş düşüyor. İlk çocuğun yeni hayata hazırlanması gerekiyor. Burada ona kardeşiyle ilgili sorumluluk vermek önemli. Bunun dozunu zamanla arttırırken, yeni dünyasına da uyum sağlamasının önü açılır. Zamanla kıskançlık krizi yerini koruma tutukusuna çevirecektir. Sorumluluk vermekten kaçınmayın. Çocukların gelişimi için sorumluluk almalarını tavsiye ediyoruz. Anne ve babalar bunu yaparken elbette dikkatli olmalı. Çocuklara kaldıramayacakları sorumluluk vermemeli.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET