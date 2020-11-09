Ege Bölgesi'nin en önemli gelir kalemlerinden olan zeytinin hasadı başladı. Ancak bununla birlikte zeytin toplamaya bağlı rahatsızlıklar da görülüyor.

"ÇIRPMADAN DOLAYI OMUZ AĞRISI GÖRÜLMEKTEDİR"

Ege Bölgesi'nde mevsimsel olarak artış gösteren hastalıklardan birisinin de omuz ağrıları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Her tıl Ekim ve Kasım aylarında bölgede omuz ağrısı sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmektedir. Özellikle baş üstü kol aktivitesi gerektiren tarzda özel uzun bir sopa ile yapılan ve bölgede 'zeytin çırpma' olarak adlandırılan hareket esnasında omuz çevresindeki kapsül ve bağlarda zedelenme meydana gelmekte ve bu işlemden sonra ise kişide omuz ağrısı ve kısıtlılığı görülmektedir.