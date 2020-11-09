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    • Sağlık
    • 09.11.2020 14:03
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    • 09.11.2020 14:07
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    'nde zeytin hasadı başladı, omuz ları arttı

    ve Rehabilitasyon (FTR) - Algoloji Uzmanı Prof. Dr. , ’nde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte omuz sı şikayetlerinin arttığını belirterek; “Hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hatta yırtıklar gözleniyor” dedi.

    İHA
    Hasat başladı! O bölgemizde ağrılar arttı

    Ege Bölgesi'nin en önemli gelir kalemlerinden olan zeytinin hasadı başladı. Ancak bununla birlikte zeytin toplamaya bağlı rahatsızlıklar da görülüyor.

    "ÇIRPMADAN DOLAYI OMUZ AĞRISI GÖRÜLMEKTEDİR"
    Ege Bölgesi'nde mevsimsel olarak artış gösteren hastalıklardan birisinin de omuz ağrıları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Her tıl Ekim ve Kasım aylarında bölgede omuz ağrısı sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmektedir. Özellikle baş üstü kol aktivitesi gerektiren tarzda özel uzun bir sopa ile yapılan ve bölgede 'zeytin çırpma' olarak adlandırılan hareket esnasında omuz çevresindeki kapsül ve bağlarda zedelenme meydana gelmekte ve bu işlemden sonra ise kişide omuz ağrısı ve kısıtlılığı görülmektedir.

    Bu işlem esnasında hissedilmeyen ağrı zaman içinde omuzda katılık ve şiddetli omuz ağrısı olarak kendini göstermektedir. Ekim Kasım aylarında polikliniklerimize başvuran hastalarda yapılan incelemelerde omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hata yırtıklar gözlenmektedir" diye konuştu.
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