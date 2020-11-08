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    • Sağlık
    • 08.11.2020 Gazete
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    Sinyalleri dinle aniden göçme

    hastalıkları lere yol açıyor. Göğüs sı, , huzursuzluk ve bayılma hissi gibi belirtiler önemsenmediğinde kişi ne yazık ki 1 saat içinde hayata veda ediyor...

    Sinyalleri dinle aniden göçme

    Son yıllarda leri sık duyar olduk. Özellikle sporcularda tanık olduğumuz bu ani ölümler ne yazık ki genç-yaşlı, sağlıklı görünen herkeste olabiliyor. Uzmanlar, ani ölümün sadece hasta ve ileri yaşlı olanları değil her yaştaki insanı tehdit ettiğini, erkeklerin kadınlara oranla 3 kat daha fazla ani ölüm riski taşıdığını belirtiyor. Şu uyarılarda bulunuyor...
    HER SANİYE ÖNEMLİ
    Ani ölüm, kişinin hastalığı olsun veya olmasın şikayetlerin başlamasından 1 saat içinde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Bu şikayetler çoğunlukla belli belirsiz olmasına rağmen göğüs sı, , bayılma hissi ve iç huzursuzluk şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazen de ani olum hiçbir bulgu vermeden dakikalar içinde gerçekleşebiliyor. Ani ölüm yaşlara göre farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.
    ENERJİ İÇECEKLERİ...
    35 yaş üstü kişilerde, genellikle kalp damarlarındaki ani tıkanma veya eski tıkanıklıkların oluşturduğu kalp kası bozuklukları sonucu ani ölüm gerçekleşiyor. Fiziksel eforun fazla olduğu sportif aktiviteler sırasında ani ölümler daha çok ortaya çıkıyor. Sporun türüne göre değişmekle birlikte en riskli grup; doğal parkur koşucuları ile maraton koşucuları. Gençlerde bu kotu duruma genetik kökenli kalp hastalıklarının yanı sıra, bazı içecekleri ve uyarıcı ilaç kullanımı da yol açıyor.
    SİGARA İÇMEYİN
    Ani kalp ölümlerinin engellenmesi, en başta koroner damar hastalıklarının engellenmesine bağlı. uzak durup, kolesterol ve tansiyon dengeli tutulmalı. Riskli hastalar düzenli kalp kontrollerini yaptırmalı. Düzenli beslenme ve egzersiz ihmal edilmemeli
    DİĞER NEDENLER
    Beklenmedik bir anda ortaya çıkan beyin kanaması, akciğer embolisi, karaciğer hastalıkları, aort anevrizması, zatürre, menenjit, epilepsi gibi rahatsızlıklar, mide ve bağırsaktaki büyük ölçekli kanamalar, ani ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

    Kalp dostu besinler
    Soğan ve sarımsak: içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
    Brokoli: Vitamin deposu ve kalp hastalıklarını önler.
    Domates: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.
    Elma: Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.
    Enginar: Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.
    Ispanak: Kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.

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