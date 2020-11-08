Kilo düşmanı 5 süper besin

Uzmanlar zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:

1- Tarçın: Göbek yağlarını yakar.



2- Fasulye: Midenizin boşalma hızını yavaşlatarak kendinizi tok hissetmenizi sağlar.

3- Hindistan cevizi sütü: Sadece bir öğün yendiğinde iyi yağlar metabolizma hızını arttırabilir.



4- Ispanak: Sindirimi kolaylaştırır ve idrar sokturur. Her iki durumun da kilo vermede etkisi vardır.

5- Zerdeçal: Mideyi kuvvetlendirip, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerde veya cay halinde tüketebilirsiniz.