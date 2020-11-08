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    • Sağlık
    • 08.11.2020 Gazete
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    Kilo düşmanı 5

    zayıflatan 5 i şöyle sıraladı...

    Kilo düşmanı 5 süper besin

    Uzmanlar zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:

    1- Tarçın: Göbek yağlarını yakar.


    2- Fasulye: Midenizin boşalma hızını yavaşlatarak kendinizi tok hissetmenizi sağlar.

    3- Hindistan cevizi sütü: Sadece bir öğün yendiğinde iyi yağlar metabolizma hızını arttırabilir.


    4- Ispanak: Sindirimi kolaylaştırır ve idrar sokturur. Her iki durumun da de etkisi vardır.

    5- Zerdeçal: Mideyi kuvvetlendirip, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerde veya cay halinde tüketebilirsiniz.

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