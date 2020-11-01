Aklın yolu bir

Vücudun tüm yaşamsal faaliyetlerini kontrol eden beynin sağlıklı olması, beden için büyük önem taşıyor. İnsan ömrünün uzamasına bağlı olarak nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte unutkanlık ve hafıza kayıpları kendini gösteriyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü bir beyin için güçlü bağırsaklara sahip olmak gerektiğini söylüyor.

NELER YEMELİ?

Bağırsaklar, milyonlarca bakteri barındırıyor. Bağışıklık sistemi üzerinde etkin rol oynuyor. Bağırsakların güçlü olması, tüm vücudun güçlü olması anlamına geliyor. Araştırmalara göre yenilen her besin, önce bağırsakları ardından beyni etkiliyor. Özellikle probiyotik etkili besinler sindirimi destekliyor ve beyni güçlendiriyor. Yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, pancar, bezelye, lahana, nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye, soya fasulyesi, elma, muz, Trabzon hurması, greyfurt, nar, kaju ve şamfıstığı probiyotikten zengin besinler arasında bulunuyor. Antioksidan içeren bu besinler, vücudun yaşlanmasını yavaşlatıyor. Beyni de koruyor probiyotik besinler, yüzde 60'ı yağdan oluşan beynin zarar görmesini engelliyor. Güçlü bir beyin için bu besinlere sofrada bolca yer vermek gerekiyor.

Biberiyede şifa var

Baharatlar, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Özellikle biberiye, kokusuyla bile mutluluk veriyor. Beyni koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Beyin hormonlarının bozulmasını engelliyor. Anıların oluşmasında ve kas aktivitelerin düzenlenmesini sağlayan hormonu koruyor. Felce yol açan kronik iltihaplanma ile savaşıyor. Saç dökülmesini önleyen biberiye, kanserli hücrelerle savaşıyor.

AKLIMI SEVEYİM 4 - DR. MICHELLE SCHOFFRO COOK



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: ALZHEIMER'IN KOKUSU ÇIKTI