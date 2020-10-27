''BU SALGININ KADERİ BİZİM ELİMİZDE''

Wisconsin Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisiliği Profesörü Oğuzhan Alagöz, '"Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.

Araştırmanın baş yazarı Alagöz, "Bu salgının kaderi bizim elimizde, bir topluluk olarak nasıl tepki verdiğimize, nasıl davrandığımıza bağlı." değerlendirmesini yaptı.