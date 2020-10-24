Koronavirüs pandemi sürecinde maske kullanımın ne kadar önemli olduğu bütün bilim camiası tarafından kabul edildi. Doğru kullanıldığı takdirde virüsten koruyan maskeler uzun süre kullanılması halinde tehlike saçıyor. OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli akademisyenler tarafından yapılan testte, 1 hafta kullanılan maske üzerinde bulunan bakteriler gözler önüne serildi.



"MASKELERİN TEKRAR TEKRAR GÜNLERCE KULLANILMASINI KESİNLİKLE TAVSİYE ETMİYORUZ"

Uzun süre kullanılan maskelerin ne kadar temiz olduğuna dair bilgi veren OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, "Maalesef halk arasında maskelerin 1 gün, 1 hafta ve daha uzun süre kullanıldığını duyuyoruz. Cerrahi maskelerin özellikle nemlendiği, öksürüldüğü ve hapşırıldığı zaman kesinlikle tekrar kullanılmamasını istiyoruz. 1 haftayı bırakın aynı gün içerisinde bile hapşırılma, öksürme ve nemlendiğini hissediyorsak mutlaka maskelerimizi değiştirilmeliyiz. Aksi takdirde orada çeşitli bakteriler ve mikroorganizmalar üreyebiliyor. Bizim de yaptığımız testte görüldüğü gibi 1 haftalık maskenin üzerinde birçok bakteri üreyebiliyor ve kullananın sağlığına da zarar veriyor. Ayrıca maskenin etkinliğini de azaltmaktadır. Bu nedenle maskelerin tekrar tekrar günlerce kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.