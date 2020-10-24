Kuruyemiş mucizesi!

Vitamin deposu bir kuruyemişler, birçok hastalığA iyi geliyor. Obezite, şeker, kalpdamar hastalıkları ve kansere karşı savaş açıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, şu bilgileri veriyor.

CEVİZ:

Kalp sağlığını olumlu etkileyen özellikleri nedeniyle FDA ceviz paketlerinin üzerine "kalp sağlığını destekler" ibaresi konulmasını uygun görmüştür. Düşük doymuş yağ ve kolesterol diyetinin bir unsuru olarak günde 43 gram ceviz tüketiminin kalp damar hastalığı riskini azaltabileceği belirtiliyor.

BADEM:

Protein ve tekli doymamış yağ, kalsiyum, magnezyum, lif, fitosterol, E vitamini, fosfor, bakır ve manganez içermektedir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olan, liften zengin bir kuruyemiştir. Bademin glisemik yükü ve glisemik indeksi düşüktür.

ANTEP FISTIĞI:

Yüksek demir, çinko, kalsiyum, magnezyum, fosfor düzeyleri ile kansızlık ve osteoporoza karşı etkili koruma sağlayan Antep fıstığı, kaliteli protein miktarı ve düşük glisemik indeksi ile metabolik hastalıklara karşı olumlu etkiler ortaya koymaktadır. FINDIK:

25 GRAM fındık, günlük E vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. B vitaminleri, beta sterol, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyumdan zengin; sodyum açısından ise fakir bir kuruyemiştir. Tüm bu vitamin ve mineraller kalp damar sağlığını koruyucu, kansere karşı önleyici etkiye sahiptir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kuruyemişler çiğ olarak tüketilmelidir. Kızartma, tuzlama, yağlama, kuruyemişlerin olumlu özelliklerini ortadan kaldırır. Marketlerde ambalajlı olarak satılan kuruyemişler sıklıkla hidrojenize yağda kızartılmışlardır ve bu durumda tuz ve trans yağların diyete girmesi söz konusudur. Kuruyemişlerin besin değerini arttırmak için bir gece boyunca suda bekletilmesi uygun olabilir.

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Bir porsiyon kuruyemiş 30 gramdır, ortalama bir avuç dolusu kuruyemiş 30 grama tekabül etmektedir. Kişinin kilo durumuna göre günde 1-3 porsiyon yani 50-100 gram kuruyemiş tüketilmesi önerilmektedir. Kişinin obez olup olmaması, yaptığı iş, fizik aktivite düzeyi, cinsiyeti ve yaşı tüketilmesi gereken kuruyemiş miktarını etkileyecektir.

PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: ZEYTİNYAĞININ SIRRI