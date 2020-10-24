Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 24.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    lara

    , “ları koruyun, hasta olmayın” dedi. İşte doğal formül:

    Bağırsaklara koruma kalkanı

    ilk yanıtınız olmayabilir, ancak bağırsaklarımızda milyonlarca sinir hücresi var ve bu yüzden "ikinci beynimiz" adı verilir. sistemimiz, yediklerimizi işlemenin çok ötesinde görevler yapar. Sindirim sisteminde yaşayan mikroplar, sağlığımızı çok yakından etkiliyor. , "Sağlıklı bağır-sak, hastalıkları önler. O nedenle bağırsağı güçlendirecek besin tüketin" diyor:

    YOĞURT: Sindirimi düzenler. ve ishale karşı korur.
    HİNDİSTAN CEVİZİ: Antiviral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler.
    KURU BAKLAGİLLER: Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
    BADEM: Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.
    ISPANAK: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.
    SOMON: Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar.

    ELMA: İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Bağırsaklara koruma kalkanı