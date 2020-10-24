Bağırsaklara koruma kalkanı

Bağırsak ilk yanıtınız olmayabilir, ancak bağırsaklarımızda milyonlarca sinir hücresi var ve bu yüzden "ikinci beynimiz" adı verilir. Sindirim sistemimiz, yediklerimizi işlemenin çok ötesinde görevler yapar. Sindirim sisteminde yaşayan mikroplar, sağlığımızı çok yakından etkiliyor. Uzmanlar, "Sağlıklı bağır-sak, hastalıkları önler. O nedenle bağırsağı güçlendirecek besin tüketin" diyor:

YOĞURT: Sindirimi düzenler. Kabızlık ve ishale karşı korur.

HİNDİSTAN CEVİZİ: Antiviral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler.

KURU BAKLAGİLLER: Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

BADEM: Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.

ISPANAK: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.

SOMON: Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar.

ELMA: İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler.