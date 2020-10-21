Ömürsün susam

Sağlıklı bir hayat için vitaminler kilit rol üstleniyor. Bunların başında ise E vitamini geliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, E vitamini, selenyum ve çinkonun vücut direncini artırdığını belirtiyor. E vitamini içeriğindeki çift bağlar nedeniyle tıpkı beta karoten ve C vitamini gibi doymamış yağ asitlerini oksidasyondan koruyor. Yağda eriyen E vitamini, hücre zarına yerleşerek serbest radikal hasarına karşı koruyucu etki gösteriyor.

KURUYEMİŞ VE BOL SEBZE

DNA'yı da koruyan E vitamininin eksikliği halinde kanser, kalp damar hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Antioksidan ve kan sulandırıcı etkiye sahip olan E vitamini, kalp-damar sistemine karşı koruyucu etki gösteriyor. Araştırmalarda, kalp krizi geçiren hastaların önemli bir kısmında, C ve E vitamini eksikliği görülüyor. E vitamini, T hücrelerinin gücünü artırarak infeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Ne yazık ki modern diyetler, vücut için hayati rol üstlenen bu vitamini yeterinde barındırmıyor. E vitamini, esmer/kahverengi yiyecek grubunda tam tahıllar, kuruyemişler, tohum ve çekirdeklerde ve ayçiçeği yağında bol miktarda bulunuyor. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerin yağ tabakasında ve hayvansal ürünlerde de E vitamini bulunuyor.

Selenyumun şifresi

Bağışıklık için vazgeçilmez olan selenyum, genlerin hasar görmesini engelleyerek karaciğeri koruyor. Sert kabuklu kuruyemişler (Brezilya cevizi), tohumlar (susam); deniz ürünleri (istiridye, ringa balığı, morina); bitkisel gıdalar (lahana, mantar, kabak) bolca selenyum içeriyor.

Coronavirüs'ten korur

ÇİNKO, bağışıklığı güçlendiren mineraller arasında yer alıyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Yulaf ezmesi, tam tahıllar, esmer, kuruyemişler, bezelye ve susam gibi bitkisel gıdalarda çinko bolca bulunuyor. Araştırmalar, çinkonun Coronavirüs'ten koruduğunu gösteriyor.

COVID-19'U BİTİREN REÇETE HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL PROF. DR OSMAN ERK'TEN