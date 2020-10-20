OBEZİTENİN SUÇLUSU

Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan obezite de D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. İleri yaş, kapalı ortamlarda yaşamak, kapalı giysiler, hava kirliliği, obezite, koyu renkli cilde sahip olma, bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları; yüksek faktörlü güneş koruyucuları gibi unsurlar D vitamini eksikliği için risk faktörlerini oluşturuyor. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için günde en az 30 dakika güneşle temas etmek gerekiyor.

COVID-19'DAN KORUR

D vitamini eksikliği vücutta infeksiyon riskini artırıyor. Bağışıklığı bozuyor.

Araştırmalar, bu vitaminin Coronavirüs'ten korunmada da hayati rol üstlendiğini gösteriyor. Prof. Dr. Osman Erk, D vitamini düşük olanların hastalığı daha ağır atlattığı ve yüksek ölüm riski taşıdığını belirtiyor.

NELERDE BULUNUR?

En fazla güneş ışınlarından elde ediliyor. Ayrıca şu besinlerde bulunuyor:

Süt, ayran, kefir ve yoğurt

Tereyağı

Somon

Uskumru

Karaciğer

Yumurta sarısı

Mantar

Maydanoz

Isırgan otu...

PROF. DR. OSMAN ERK'TEN COVID-19'U BİTİREN REÇETE -7

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: EVİTAMİNİ