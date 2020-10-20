VİTAMİNLER, sağlıklı bir bedenin yapı taşlarını oluşturuyor. Bunların başında, D vitamini geliyor. C vitamini kadar popüler olmasa da D vitamini, vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Coronavirüs'ten koruyan D vitamininin sırrını TAKVİM'e açıklıyor...
KALPTEN KANSERE...
Bir vitamin ve aynı zamanda bir hormon olan D vitamini, vücudun birçok hormon işleyişini düzenliyor. En çok güneş ışınlarından elde ediliyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre cilt kanseri dışında birçok kanser türü, az güneş görmekten kaynaklanıyor. Hücrelerin bölünmesini azaltan D vitamini kanserin yayılmasını önlüyor. Düşük D vitamini, kanser, kalp damar hastalıkları, infeksiyon ve psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Doğal güneş ışığından elde edilen D vitamini, sentetik D vitamini preparatlarına göre bağışıklık sistemini daha fazla destekliyor.
OBEZİTENİN SUÇLUSU
Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan obezite de D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. İleri yaş, kapalı ortamlarda yaşamak, kapalı giysiler, hava kirliliği, obezite, koyu renkli cilde sahip olma, bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları; yüksek faktörlü güneş koruyucuları gibi unsurlar D vitamini eksikliği için risk faktörlerini oluşturuyor. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için günde en az 30 dakika güneşle temas etmek gerekiyor.
COVID-19'DAN KORUR
D vitamini eksikliği vücutta infeksiyon riskini artırıyor. Bağışıklığı bozuyor.
Araştırmalar, bu vitaminin Coronavirüs'ten korunmada da hayati rol üstlendiğini gösteriyor. Prof. Dr. Osman Erk, D vitamini düşük olanların hastalığı daha ağır atlattığı ve yüksek ölüm riski taşıdığını belirtiyor.
NELERDE BULUNUR?
En fazla güneş ışınlarından elde ediliyor. Ayrıca şu besinlerde bulunuyor:
Süt, ayran, kefir ve yoğurt
Tereyağı
Somon
Uskumru
Karaciğer
Yumurta sarısı
Mantar
Maydanoz
Isırgan otu...
PROF. DR. OSMAN ERK'TEN COVID-19'U BİTİREN REÇETE -7
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: EVİTAMİNİ