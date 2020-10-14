Bağışıklık koronavirüsü unutuyor

Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde herkes güçlü bağışıklık sisteminden bahsediyor. Peki, dillerden düşmeyen bağışıklık ne anlama geliyor? Sağlıklı ve uzun ömür için ne yapmak gerekiyor? İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tüm bunların cevaplarını açıklıyor...

NEDİR BU BAĞIŞIKLIK?

Bağışıklık sistemi, vücudu başta bakteri ve virüs olmak üzere infeksiyon etkenlerine karşı koruyor. Vücudun doğal ve edinsel olarak iki ayrı bağışıklık sistemi bulunuyor. Doğal bağışıklık sistemi doğuştan geliyor. Belleği olmayan bu sistem etkeni hatırlamıyor. Bu nedenle edinsel bağışıklığa ihtiyaç duyuluyor. Uygun ve güçlü edinsel bağışıklık hastalığı daha hafif geçirmeyi sağlıyor.

ŞİFRE DENGELİ BESLENME

Atalarımız, yüzbinlerce yıl bitkisel besinleri sebzeleri, meyveleri, yeşillikleri, yaprakları, kuruyemişleri ve otları tüketti. Bu gıdaların içerisindeki vitamin, mineral, iz element, aminoasit, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bağışıklık sistemini güçlendirdi. Bağışıklığı uyararak hücreleri aktif hale getiren bu gıdaların her öğünde dengeli biçimde tüketilmesi sağlığın sigortası haline geldi.

DOĞRU BESİN VE TEMİZ SU

Yanlış gıdalar, toksinler, stres, GDO'lu gıdalar, karbonhidrat ve yağlı yiyecekler, ilaçlar, gereksiz ameliyatlar ile diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklar bağışıklığı gereksiz yere meşgul ediyor. Bu durumda, vücudu koruyan sistem zayıflıyor. Bağışıklık sistemini yalnızca sağlıklı besinler, sağlıklı su ve temiz hava güçlendiriyor.

HAFIZASI YOK

Bağışıklık sisteminin hafızası bulunmuyor. Bazı virüslere karşı güçlü bir bağışıklık belleğine sahip iken bazı virüslere karşı zayıf kalıyor. Örneğin kızamık virüsüne karşı ömür boyu bağışıklık sağlarken Coronavirüs'e karşı mücadele edemeyebiliyor.

MUCİZE BESİNLER

Bazı aminoasitler, bağışıklık sisteminin çalışmasında önemli rol oynuyor. Bunların başında ise arginin geliyor. 30'lu yaşlardan sonra vücut arginine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Fındık, ceviz, badem, tam tahıllar, ay çiçeği ve susam kaliteli bitkisel arginin kaynakları olarak biliniyor. Glutamin ise hastalık esnasında bağışıklığın daha etkin çalışmasına yardımcı oluyor. Baklagiller, turpgiller, ıspanak, domates ve pancar gibi bitkisel gıdalarda bol miktarda bulunuyor.

EGZERSİZ ŞART

DÜZENLİ egzersiz, bağışıklık sistemini destekliyor. Haftada 3-4 gün 30-45 dakika süreyle yapılan egzersizler, solunum yolu enfeksiyonlarını önlüyor.

TİMÜSÜN SIRRI

Bağışıklığın en önemli unsurlarından timüs bezi; göğüs kemiğinin üst kısmında bulunuyor. 20 yaşından sonra küçülmeye başlıyor ve 60 yaşından sonra ortadan kalkıyor. Yaşlıların bu nedenle bağışıklık sistemi zayıflıyor.

TUZU AZALTIN

Tuz, doğal bağışıklığın çalışmasını bozuyor. Araştırmalara göre aşırı tuzlu beslenmek infeksiyon hastalıklarını daha ağır geçirmeye neden oluyor.