Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 11.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kalplere bir tutam zerdeçal

    kalbin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. , kalp dostu besinleri sıralıyor...

    Kalplere bir tutam zerdeçal

    kalbin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kalp dostu besinleri sıralıyor...
    OMEGA-3: Kalp dostudur. Hamsi, istavrit ve ton balığında bulunur. Ceviz, badem, fındık, semizotu ve ıspanak da Omega-3 deposudur.
    D VİTAMİNİ: Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu düzenler. Yumurta sarısı, süt ve yoğurt ve portakal suyunda bulunur.
    MAGNEZYUM: Kan basıncını düzenler. Kabak çekirdeği, ıspanak ve avokadoda bulunur.
    KOENZİM Q 10:
    Kolesterolü dengeler. Dana eti, ton balığı ve yer fıstığında bulunur.
    ZERDEÇAL: Kanı sulandırır. Kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Zerdeçal, karabiber ve yemekler ile birlikte tüketildiğinde bağırsak emilimi artırır ve etkisi daha belirgin hale gelir. 1 çay kaşığı tüketmek yeterlidir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Kalplere bir tutam zerdeçal