Kalplere bir tutam zerdeçal

Sağlıklı kalbin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kalp dostu besinleri sıralıyor...

OMEGA-3: Kalp dostudur. Hamsi, istavrit ve ton balığında bulunur. Ceviz, badem, fındık, semizotu ve ıspanak da Omega-3 deposudur.

D VİTAMİNİ: Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu düzenler. Yumurta sarısı, süt ve yoğurt ve portakal suyunda bulunur.

MAGNEZYUM: Kan basıncını düzenler. Kabak çekirdeği, ıspanak ve avokadoda bulunur.

KOENZİM Q 10:

Kolesterolü dengeler. Dana eti, ton balığı ve yer fıstığında bulunur.

ZERDEÇAL: Kanı sulandırır. Kalp sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Zerdeçal, karabiber ve yemekler ile birlikte tüketildiğinde bağırsak emilimi artırır ve etkisi daha belirgin hale gelir. 1 çay kaşığı tüketmek yeterlidir.