Kahvaltının olmazsa olmazları

SÜT ÜRÜNLERİ

Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız.

ZEYTİN

Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir.

YUMURTA

Yumurta ise yine olmaz ise olmazlarımız arasında yer alır.

KURU KAYISI

Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz.

YEŞİLLİK

Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.

MEYVE

Mevsim meyveleri kahvaltının bir bakıma olmaz ise olmazlarından birisidir.

BADEM, FINDIK CEVİZ

Badem, fındık ve ceviz sizin tekrar küçülmenizde bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir.