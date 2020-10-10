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    • Sağlık
    • 10.10.2020 Gazete
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    nın olmazsa olmazları

    günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Bazı besinlerin mutlaka soframızda yerini alması gerekiyor. Bu besinleri Dr. Fevzi Özgönül sıralayarak anlatıyor...

    Kahvaltının olmazsa olmazları

    SÜT ÜRÜNLERİ
    nızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız.

    ZEYTİN
    de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir.

    YUMURTA
    ise yine olmaz ise olmazlarımız arasında yer alır.

    KURU KAYISI
    Kahvaltıda , kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz.

    YEŞİLLİK
    Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.

    MEYVE
    Mevsim meyveleri kahvaltının bir bakıma olmaz ise olmazlarından birisidir.

    BADEM, FINDIK CEVİZ
    , fındık ve ceviz sizin tekrar küçülmenizde bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir.

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