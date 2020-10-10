Kahvaltının olmazsa olmazları

SÜT ÜRÜNLERİ
Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız.
ZEYTİN
Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir.
YUMURTA
Yumurta ise yine olmaz ise olmazlarımız arasında yer alır.
KURU KAYISI
Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz.
YEŞİLLİK
Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.
MEYVE
Mevsim meyveleri kahvaltının bir bakıma olmaz ise olmazlarından birisidir.
BADEM, FINDIK CEVİZ
Badem, fındık ve ceviz sizin tekrar küçülmenizde bebeklerdeki anne sütü kadar önemlidir.