Çayın gücü

Siyah çay, günlük hayatımızın en özel sıvıları arasında. Siyah çay, sağlık için de oldukça faydalı bir besin. İşte siyah çayın bilinmeyen faydaları: Antioksidanlar içerir. Ancak siyah çayın içindeki antioksidanların ortaya çıkabilmesi için bazı önemli noktalar bulunuyor. Siyah çay, yüksek sıcaklıkta demlenirse antioksidanlar ortaya çıkıyor. Ayrıca siyah çayın içindeki antioksidanların açığa çıkmasını önleyen bazı unsurlar da var. Bunlardan biri de çayın süt ile içilmesi, diğeri ise poşet çayların kullanılması. Uzmanlar, "Günde 3 fincan çay içenlerde felç ve inme riski daha düşük" dedi.