Masadaki güzellik

Sebze: Bol miktarda C vitamini ve demir içeren yeşil sebzelere öğünlerinizde mutlaka yer verin. Bu sebzeler cilde oksijen sağlıyor ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.
Domates: İçeriğindeki 'likopen' sayesinde antioksidan görevi görerek, cildin yaşlanmasına, kırışık ve leke oluşmasına engel oluyor. Güneşin zararlı ışınlarına karşı da cildi koruyor.
Ceviz ve badem: E vitamini içeren badem ve ceviz, cildin kolajen yapısını güçlendiriyor.
Kuru baklagiller: Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden zengin olan kuru baklagiller, B12 hariç diğer tüm B vitaminlerini içeriyor. Bu da cilde nem kazandırıyor. Çinko ise akneye karşı cildi koruyor.
Havuç: A vitamini içeren havuç, cildin güzelleşmesini ve canlanmasını destekliyor.
Bitter çikolata: Ruhumuz kadar cildimize de iyi gelen çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksekse faydası da o kadar fazla! Bitter çikolata, cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı oluyor. Tabii abartmamak şartıyla!
Avokado: Cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, içerdiği C vitamini sayesinde cildin esnekliğini koruyor, hücrelerdeki DNA hasarını azaltıyor.