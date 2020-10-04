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    • Sağlık
    • 04.10.2020 Gazete
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    Masadaki güzellik | bir cilde sahip olmak için gerekeneler

    , genç ve parlak görünen bir cilde sahip olmanın yolu; bol su içmekten, yediğimiz gıdalarla onu içeriden desteklemekten ve her zaman temiz ve bakımlı tutmaktan geçiyor. İşte genç bir cilt için beslenme listenizde mutlaka olması gerekenler.

    Masadaki güzellik

    Sebze: Bol miktarda C vitamini ve demir içeren yeşil sebzelere öğünlerinizde mutlaka yer verin. Bu sebzeler cilde oksijen sağlıyor ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

    Domates: İçeriğindeki 'likopen' sayesinde antioksidan görevi görerek, cildin yaşlanmasına, kırışık ve leke oluşmasına engel oluyor. Güneşin zararlı ışınlarına karşı da cildi koruyor.

    Ceviz ve badem: E vitamini içeren badem ve ceviz, cildin kolajen yapısını güçlendiriyor.

    Kuru baklagiller: Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden zengin olan kuru baklagiller, B12 hariç diğer tüm B vitaminlerini içeriyor. Bu da cilde nem kazandırıyor. Çinko ise akneye karşı cildi koruyor.

    Havuç: A vitamini içeren havuç, cildin güzelleşmesini ve canlanmasını destekliyor.

    Bitter çikolata: Ruhumuz kadar cildimize de iyi gelen çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksekse faydası da o kadar fazla! Bitter çikolata, cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı oluyor. Tabii abartmamak şartıyla!

    Avokado: Cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, içerdiği C vitamini sayesinde cildin esnekliğini koruyor, hücrelerdeki DNA hasarını azaltıyor.
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