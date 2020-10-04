Masadaki güzellik

Bitter çikolata: Ruhumuz kadar cildimize de iyi gelen çikolatanın kakao yüzdesi ne kadar yüksekse faydası da o kadar fazla! Bitter çikolata, cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı oluyor. Tabii abartmamak şartıyla!

Avokado: Cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, içerdiği C vitamini sayesinde cildin esnekliğini koruyor, hücrelerdeki DNA hasarını azaltıyor.