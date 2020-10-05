Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra, saç dökülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Herkesin dikkat etmesi gereken şu uyarıları yaptı:

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 120 bin adet saç bulunur. Erişkinlerde saç yıkama ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100- 150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Bu sayının üzerindeki dökülme 'saç dökülmesi sorunu' olarak tanımlanır.

Kadınlarda hormon problemleri, adet düzensizliği, doğum ve emzirme süreçleri ile menopoz saçların dökülmesine yol açan en önemli kaynaklardır.

Androjen (testesteron) duyarlılığına bağlı saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda ciddi saç problemlerine neden olabilir. Yani erkek tipi kellik olarak bilenen androgenetik alopesi her iki cinsiyette de görülebilir.

Uzun süren açlıklar, düzensiz beslenme ve yanlış diyet programları; demir, B12 vitamini, folik asit, D vitamini, biotin, çinko ve selenyum eksiliğine neden olup saç dökülmelerini tetikleyebilir.

Sıkı diyetleri takip eden aylarda; vücuttaki protein, vitamin ve mineral depolarının azalması, kıl hücrelerinde yetersiz protein üretimine ve kıl kaybına yol açmaktadır.

Saçları sıkı bağlamak, iç bone kullanımı, sıcak fön işlemleri, saç rengini değiştirmek için kullanılan renk açıcılar ve boyalar, düzleştirici yöntemler saça dışarıdan zarar vererek saç dökülmelerini artıran sık karşılaştığımız önemli sebeplerdir.

TEDAVİSİ VAR, ENDİŞE ETMEYİN!

SAÇ dökülmesi tedavisine başlamadan önce doğru tanı konulmalıdır. Tedavide; PRP, mezoterapi ve saç lazeri gibi oldukça güçlü seçenekler mevcuttur. Dökülme yaşayan kişilerin öncelikle saça ve deriye zarar verebilecek saç bakım ürünlerinden ve uygulamalardan kaçınmaları gerekir. Proteinden zengin bir beslenme düzenine geçilmesi, eksik olan vitamin ve minerallerin takviyesinin kullanılması çok önemlidir