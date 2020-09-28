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    • Sağlık
    • 28.09.2020 Gazete
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    Kemiklerin gücü adına

    ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, kemik sağlığıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Beslenmenin ve D in önemli olduğunu söyledi. İşte İnanır’ın açıklamaları...

    Kemiklerin gücü adına

    A VİTAMİNİ: İskelet sisteminin gelişimine katkı sağlar. Omega-3 ve 6 balık, keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmakta ve kalsiyum emilimine yardımcı olmaktadır.

    B12 VİTAMİNİ: Kemiğin gelişimi için hayli önemlidir. En çok , yumurta, nde bulunur.

    C VİTAMİNİ: Kemiklerin yapı taşlarından olan kollajen üretimini arttırır. Turunçgiller, kivi, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun olarak bulunmaktadır.

    D VİTAMİNİ: sağlam kemikler için son derece önemlidir. Hem kalsiyumun emiliminde görevli hem de kemik yapımında görevli olan hücreleri uyarıcı etkiye sahiptir.

    SÜPER BESİNLER: Süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta ve muz kemikler için ideal besinlerdir.

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