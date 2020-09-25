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    • Sağlık
    • 25.09.2020 Gazete
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    lar ve

    Evliliklerde ikinci aşama önemlidir. Yani lar ve ebeveynlik. Bu geçiş, ilk dönemlerde zorlukları da beraberinde getirir. Yeni bir ebeveyn olmak ne kadar harika olsa da, bu durum birçok beklenmedik değişkenle kendini gösteriyor. Mary G. Barret'in 25 Eylül tarihli yazısı...

    Çocuklar ve aşk

    Evliliklerde ikinci aşama önemlidir. Yani lar ve ebeveynlik. Bu geçiş, ilk dönemlerde zorlukları da beraberinde getirir. Yeni bir ebeveyn olmak ne kadar harika olsa da, bu durum birçok beklenmedik değişkenle kendini gösteriyor. Daha az uyku, daha fazla sorumluluk, hormonal değişiklikler, iş-yaşam dengesiyle ilgili zorluklar gibi. Elbette çocuklar bir lütuf ve hayat daha da zenginleşir. Peki siz çocuğa hazır mısınız? Asıl cevaplamanız gereken soru bu. Bu değişile, yeniliğe hazır olmayan çiftler için kabus dönemi başlıyor. Eğer çocuk kararı aldıysanız, eşlerin birbirine yardımcı olması şart. Aksi takdirde ne kalıyor ne de sevgi. Çocuk dünyanın en büyük mutluluğudur. Bunun kıymetini bilerek yeni döneme hazırlık yapın.

    / MARY G. BARRET

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