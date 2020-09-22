Hatasız mutfak olmaz!

Hayatımızı sürdürebilmek için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin çoğunu besinlerden, özellikle de sebze ve meyvelerden alıyoruz. Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz besinlerin değerini düşüren hatalı alışkanlıkları anlattı.

YANLIŞ: Kabuklarını soymak.

DOĞRUSU: Birçok vitamin ile mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dış yapraklarında, kabuklarında veya kabuklarının hemen altındaki iç kısımlarında bulunuyor.

YANLIŞ: Suda uzun süre bekletmek.

DOĞRUSU: Özellikle çilek, dut, ıspanak ve dereotu gibi ince zarlı sebze ve meyveleri suda uzun süre bekletmeyin. Vitaminleri suda çözünürler.

YANLIŞ: Yeşil yapraklı sebzeleri suyla pişirmek.

DOĞRUSU: Yeşil yapraklı sebzeleri, suyu koruyabilen derecelerde, hiç su ilave etmeden pişirmeye özen gösterin.

YANLIŞ: Uzun süre pişirmek.

DOĞRUSU: kısa sürede ve diriliği korunacak şekilde

pişirmeye dikkat edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak pişirdiğinizde ise buhar kaybolmayacak ve pişme süresi kısalacaktır.

YANLIŞ: Haşlama suyunu dökmek.

DOĞRUSU: Sebze suyu dökülürse, C vitamini, B2, folik asit gibi suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı suya geçtikleri için besin değeri kaybı çok fazla oluyor.

YANLIŞ: Yumurtayı uzun süre haşlamak.

DOĞRUSU: Biyoyararlılığı en yüksek besinlerden olan yumurtayı, sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlamayın. İdeal olarak 4-7 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. 6 YANLIŞ: Çok ince doğramak.

DOĞRUSU: Besin kaybının temel sebebi oksijen, ışık ve ısıdır. Meyve ve sebzelerin iç kısımları oksijen ile ışıktan korunurken, kesildiklerinde bunlara maruz kalıyorlar.

YANLIŞ: Meyve ve sebze suyunu bekletmek.

DOĞRUSU: Sebze ve meyvelerin sularını sıktıktan hemen sonra tüketin, depolamayın. Suyu sıkılan sebze ile meyvelerin ışık ve oksijenle temasları artacağı için vitamin içerikleri kayba uğruyor ve posa içerikleri de azalıyor.

YANLIŞ: Kuru baklagilleri süt grubuyla tüketmek.

DOĞRUSU: Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi kuru baklagilleri süt ürünleriyle tükettiğinizde demir emiliminde azalma olabiliyor.