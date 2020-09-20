Böbrek düşmanı obezite

Vücudun en önemli organlarından olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının vücuttan idrar yolu ile atımını sağlar. Uzmanlar, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Böbrek kanseri 40'lı yaşlardan sonra artmakla birlikte en fazla 60'lı yaşlarda görülür. Hareketsizlik, obezite sigara ve kimyasallara maruz kalma nedeni ile 20'li yaşlara kadar görülebilmektedir.

Böbrek kanserinin ortaya çıkmasında şişmanlık, sigara içimi, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, uzun süre ilaç kullanımı özellikle ağrı kesiciler etkilidir.

Böbrek kanserinde hastalarda halsizlik yorgunluk, idrarda kan gelmesi, idrar renginde değişiklikler, bel bölgesinde ağrı gibi şikayetler olabilir.