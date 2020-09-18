Vücudumuzun ikinci beyni olarak görülen bağırsaklar, sağlıklı ve mutlu bir vücut için etkili olan milyarlarca yararlı bakteriyi içeriyor. Peki sağlıklı bir bağırsak florası için ne tür besinler tüketmek gerekiyor?

İşte bağırsakları çalıştıran 4 besin:

SARIMSAK: Sindirim sistemini iyileşmeli. Antibiyotik etkisi yaratan sarımsak çok önemli. Sarımsak içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur. Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmeli.

LAHANA: Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicidir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizler. Lahana güçlü probiyotik kaynağıdır.

KEMİK SUYU: Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü var.

PIRASA: Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin artırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin artırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır.