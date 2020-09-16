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    • Sağlık
    • 16.09.2020 Gazete
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    ler güçlendiren besinler...

    lerimiz vücudumuzun en önemli yapı taşlarındandır. Erken yaşlarda kemik sağlığımıza dikkat ederek lı beslenmek ilerleyen yaşlarda kemik sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Peki kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?

    Sağlık olsun

    Kalsiyum, , , fosfor ve magnezyumdan zengin gıdalar ini ve sağlığını olumlu etkiler. İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir ancak için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak tabi ki mümkün değildir. Balık grubundan sardalya, somon ve ton balığı gibi gri eti ve yağı yüksek balıklar; ıspanak, enginar, yeşil ve kırmızı biber, bamya, brüksel lahanası, brokoli, domates gibi sebzeler; muz, kuru üzüm, portakal ve greyfurt gibi meyveleri dengeli ve günlük besin ihtiyacı dağılımına göre tüketmek lı bir kemik gelişimi için son derece önemlidir.

    UZAK DURUN
    Kemik     sağlığını kötü yönde etkileyecek durumlardan da kaçınmamız gerekir. Sigara kemik kalitesini düşüren, kemik yoğunluğunu azaltan ve kırık riskini arttıran bir alışkanlıktır. Bunun yanında özellikle yüksek dozda kafein alınması, yeteri kadar alınmadan fosfor alınması da kemiklerde erimeye sebep olmaktadır. Bu sebeple kaliteli bir kemik gelişimi sağlanabilmesi için kola ve türevi gazlı içeceklerin, kahve, çay, ve alkol tüketiminin sınırlandırılması olmazsa olmazlardandır.

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