Çok güzelsin kefir

Kalsiyum ve protein deposu kefir, içerdiği probiyotikler sayesinde sağlığı koruyor. Düzenli tüketildiğinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kemik yapısını güçlendiriyor, yaşlılık döneminde osteoporoz hastalığına karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.
Sindirim sistemini destekler. İshal, kabızlık, gaz ve şişkinliği alır.
Kalp dostudur. Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Cildi güzelleştirir. Kırışıklıkları bitirir. Egzamaya karşı korur.
Kas ve kemik sağlığını destekler.
Karaciğer ve böbrek hastalıklarını engeller.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Çocuklarda zekayı geliştirir. Konsantrasyonu ve zindeliği artırır.