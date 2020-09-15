Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 15.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çok güzelsin

    Kalsiyum ve protein deposu , içerdiği ler sayesinde sağlığı koruyor. Düzenli tüketildiğinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kemik yapısını güçlendiriyor, yaşlılık döneminde osteoporoz hastalığına karşı koruma sağlıyor.

    Çok güzelsin kefir

    Kalsiyum ve protein deposu , içerdiği ler sayesinde sağlığı koruyor. Düzenli tüketildiğinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kemik yapısını güçlendiriyor, yaşlılık döneminde osteoporoz hastalığına karşı koruma sağlıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

    Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara savaş açar.

    Sindirim sistemini destekler. İshal, kabızlık, gaz ve şişkinliği alır.

    Kalp dostudur. Tansiyonu dengeler. ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

    Cildi güzelleştirir. Kırışıklıkları bitirir. Egzamaya karşı korur.

    Kas ve kemik sağlığını destekler.

    Karaciğer ve böbrek hastalıklarını engeller.

    Kilo vermeye yardımcı olur.

    Çocuklarda zekayı geliştirir. Konsantrasyonu ve zindeliği artırır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Çok güzelsin kefir
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri