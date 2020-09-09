Covid-19 salgını sonrası bağışıklık sisteminin güçlü olması daha fazla önem taşıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte serinleyen hava, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Güçlü bir vücut için de yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, bağışıklığı güçlendirmenin yollarını sıralıyor:

FAZLA KİLO: Kötü beslenmek, vücudun bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkiler. Obezite yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara da davetiye çıkartır.

SIK BESLENİN: Sık beslenmek, glisemik kontrolü destekler. Kan şekerini dengeler. Çünkü değersiz kan şekeri bağışıklığı düşürür.

MUTLAKA SU İÇİN: Su içmek vücuttaki kan dolaşımı- nı hızlandırır. Vücuttaki toksinlerin atılmasını ve enfeksiyonların temizlenmesini sağlar. BAĞIRSAĞI KORUYUN: Bağışıklığın yüzde 70'i bağırsakta bulunur. Güçlü vücut için bağırsaklarda faydalı bakterilerin bulunması gerekir. Yoğurt ve kefir gibi probiyotikler bağışıklığı güçlendirir.

C VİTAMİNİ ŞART: Vücutta üretilmeyen C vitamini, bağışıklığın güçlenmesini sağlar. En çok kuşburnu, biber, turunçgiller, maydanoz, marul, kivide bulunur. Fazla depolanması böbrek taşı oluşumuna yol açar.

D VİTAMİNİ GÜÇ VERİR: Doğrudan güneş ışığından, süt ve süt ürünlerinden ve bazı balık çeşitlerinden (sardalye ve uskumru) alınan D vitamini, bağışıklığın güçlenmesini sağlar.