Avokado: Kalbi korur.
Bitter Çikolata: Kötü kolesterolü azaltır.
Zeytinyağı: Kalbi besler.
Nohut: Kalbin ilacıdır.
Kırmızı erik: Kolesterolü düşürür.
Sarımsak: Damarları temizler.
Yaban mersini: Kolesterolü dengeler.
Kırmızı soğan: Kalbi kolesterolden korur.
Ceviz: Kolesterolü kovar.
Brokoli: Kalbi besler.
Kolesterol 10’a emanet
Avokado: Kalbi korur. Bitter Çikolata: Kötü kolesterolü azaltır. Zeytinyağı: Kalbi besler. Nohut: Kalbin ilacıdır. Kırmızı erik: Kolesterolü düşürür. Sarımsak: Damarları temizler. Yaban mersini: Kolesterolü dengeler. Kırmızı soğan: Kalbi kolesterolden korur. Ceviz: Kolesterolü kovar. Brokoli: Kalbi besler.
Avokado: Kalbi korur.