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    • Sağlık
    • 08.09.2020 Gazete
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    10’a emanet

    : Kalbi korur. : Kötü ü azaltır. Zeytinyağı: Kalbi besler. : Kalbin ilacıdır. erik: Kolesterolü düşürür. : Damarları temizler. Yaban mersini: Kolesterolü dengeler. Kırmızı soğan: Kalbi kolesterolden korur. : Kolesterolü kovar. : Kalbi besler.

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