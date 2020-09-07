Mesajı iyi okuyun | Cinsel sağlık

Cinsel içerikli yazışmaların çiftlerin aşk hayatlarını canlı tuttuğu bir gerçek. Ancak her şeyde olduğu gibi sexting olarak adlandırılan cinsel içerikli mesajlaşmanın da fazlası zarar. Prof. Dr. Halim Hattat, sürekli internetten cinsel içerikli yazışma yapanlarda birçok sorunun ortaya çıktığını söyledi.

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, gittikçe kullanımı artan internetten cinsel içerikli yazışmalara ilişkin uyarılarda bulundu: "2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre dünyada 69.7 milyon kişi interneti cinsel aktiviteler için kullanıyor. Bunlar arasında cinsel sohbet, tartışma forumları ve resim- film gibi içerikler var. Araştırmalar, içe dönük, kendini ortaya koymada zorlanan, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas olan kişilerin internet ortamında daha rahat ettiklerini gösteriyor. Cinsel sorunları olan kişilerde sanaldan yazışmak performans endişesini azaltıyor. Daha rahat iletişim kurmayı sağlıyor, sorunları saklıyor. Ama gerçek ilişkileri sürdürmek için gereken cinsel iletişim eksik kalıyor. Bu tür bağımlılarda, uyku sorunları, sosyal hayattan uzaklaşma, ruh hali değişimleri ve cinsel isteksizlik, sertleşme ve boşalma sorunu reddedilmişlik hissi, yalnızlık ve cinsel yakınlıkta azalma gibi sıkıntılar görülüyor."