Gözünüzden belli oluyor

Hastalıklar artık gözünden tanınıyor! Uzmanlar hastalıkların gözlerde verdiği belirtileri şöyle anlatıyor...

ÇİFT GÖRME

Şeker hastalığı yani diyabet, gözlerde önemli ve kalıcı hasara neden olabiliyor.

DALGALI GÖRME

Auralı migren, cisimlerin etrafında kırılmalar, gözde ışık saçılmaları, yansımalar, kırık ve dalgalı görmeler gibi belirtilerle kendini gösterir. AĞRI: Beyin ve göz tümörleri, göz bebeğinde şekil bozukluklarına, göz kapağında düşmelere, aniden oluşan ağrılı görme kaybına, göz ve çevresinde ağrıya neden olabilir.

ŞİŞLİK

Kalp hastalığının ilk belirtisi gözlerdeki sabah şişkinliği olabilir. Uykudayken baş kalp hizasına gelir ve ödem en fazla göz kapaklarında birikir.

SARI RENK

Karaciğer hastalarında da ilk belirtiler gözde ortaya çıkar.