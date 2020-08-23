Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 23.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şekere sessiz kalma

    Yavaş ve sinsice ilerleyen , vücutta ağır hasarlara yol açıyor. Cildi kurutuyor, saçları kepeklendiriyor, işitme sorununa yol açıyor...

    Şekere sessiz kalma

    Şeker hastalığı kandaki miktarının yükselmesi durumunda ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır. tanısı konulmuş olan herkeste, sık idrara çıkma, sürekli su içme isteği gibi olağan belirtiler gözükmeyebilir.

    HORLAMA

    Şeker hastalığının gelişiminde baskın bir rol oynar.

    KEPEKLİ SAÇLAR

    Kafa derisinde pullanma ve kepek sorunu meydana gelebilir.

    CİLTTE HASSASİYET

    Şeker hastalığının en erken belirtileri ciltte meydana gelen değişimlerdir.

    İŞİTME PROBLEMİ

    İşitme problemleri hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.

    BUNLARDAN UZAK DURUN

    Pirinç gevreği, beyaz ekmek, baget, kabak, karpuz, kavun, patates kızartması, beyaz pirinç, dondurma...

    ŞİFA MUTFAKTA

    Kan şekeri seviyesini sabit tutmak veya yavaş yükselmesini sağlamak için önerilen besinler, aynı zamanda kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

    KETEN TOHUMU

    tohumu şekeri düşürmek için kullanılabilir. Keten tohumu aynı zamanda, sağlıklı yağ asitleri olan ve vücudun üretmediği pmhe- 3 ve omega-6 yağ asitleri ile genel sağlığınıza katkıda bulunur.

    BADEM

    Şeker hastalığı riskini azaltmak için günde 10-15 adet badem tüketilmesi önerilmektedir.

    LİMON VE ELMA SİRKESİ

    Asitli limon ve elma sirkesi yüksek karbonhidratlı yemeklerle birlikte tüketildiğinde glisemik indekslerinin düşmesine yardımcı olur. TARÇIN: Kötü kolesterol olarak bilinen 'düşük yoğunluklu kolesterol'ü düşürmek için etkili bir baharat olan tarçın insülin etkisini taklit ederek kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Şekere sessiz kalma
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri