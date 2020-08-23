Şekere sessiz kalma

Şeker hastalığı kandaki glikoz miktarının yükselmesi durumunda ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Diyabet tanısı konulmuş olan herkeste, sık idrara çıkma, sürekli su içme isteği gibi olağan belirtiler gözükmeyebilir.

HORLAMA

Şeker hastalığının gelişiminde baskın bir rol oynar.

KEPEKLİ SAÇLAR

Kafa derisinde pullanma ve kepek sorunu meydana gelebilir.

CİLTTE HASSASİYET

Şeker hastalığının en erken belirtileri ciltte meydana gelen değişimlerdir.

İŞİTME PROBLEMİ

İşitme problemleri hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Pirinç gevreği, beyaz ekmek, baget, kabak, karpuz, kavun, patates kızartması, beyaz pirinç, dondurma...

ŞİFA MUTFAKTA

Kan şekeri seviyesini sabit tutmak veya yavaş yükselmesini sağlamak için önerilen besinler, aynı zamanda kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu şekeri düşürmek için kullanılabilir. Keten tohumu aynı zamanda, sağlıklı yağ asitleri olan ve vücudun üretmediği pmhe- 3 ve omega-6 yağ asitleri ile genel sağlığınıza katkıda bulunur.

BADEM

Şeker hastalığı riskini azaltmak için günde 10-15 adet badem tüketilmesi önerilmektedir.

LİMON VE ELMA SİRKESİ

Asitli limon ve elma sirkesi yüksek karbonhidratlı yemeklerle birlikte tüketildiğinde glisemik indekslerinin düşmesine yardımcı olur. TARÇIN: Kötü kolesterol olarak bilinen 'düşük yoğunluklu kolesterol'ü düşürmek için etkili bir baharat olan tarçın insülin etkisini taklit ederek kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.