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    • Sağlık
    • 12.08.2020 Gazete
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    Sağlığın şifresi mor

    nde rengarenk meyveler, sağlığa hitap ediyor. renkli 5 yaz meyvesinin faydaları şöyle sıralıyor...

    Sağlığın şifresi mor

    Yaz mevsiminde rengarenk meyveler, sağlığa hitap ediyor. renkli 5 yaz meyvesinin faydaları şöyle sıralıyor:

    Yaban mersini: Günde 1 fincan yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 24'ünü karşılar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarlarını önler. Kronik hastalıklardan korur. Böğürtlen:
    Kilo vermeye yardımcı olur. Beyin sağlığını destekler. Mürdüm eriği:
    Stresi azaltır. Hücre sağlığını korur ve genç kalmayı sağlar. ile kan şekerinin yükselmesini önler. Kabızlığı bitirir. Mavi-mor üzümler:
    Vücuttaki     iltihabı azaltır. , ve hastalıklarına karşı korur. Mürver: Bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardımcı olur. İltihap ve enfeksiyonlarla da savaşır.

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