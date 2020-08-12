Sağlığın şifresi mor

Yaz mevsiminde rengarenk meyveler, sağlığa hitap ediyor. Mavi-mor renkli 5 yaz meyvesinin faydaları şöyle sıralıyor:

Yaban mersini: Günde 1 fincan yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 24'ünü karşılar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarlarını önler. Kronik hastalıklardan korur. Böğürtlen:

Kilo vermeye yardımcı olur. Beyin sağlığını destekler. Mürdüm eriği:

Stresi azaltır. Hücre sağlığını korur ve genç kalmayı sağlar. Yüksek lif oranı ile kan şekerinin yükselmesini önler. Kabızlığı bitirir. Mavi-mor üzümler:

Vücuttaki iltihabı azaltır. Kanser, kalp damar ve diyabet hastalıklarına karşı korur. Mürver: Bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardımcı olur. İltihap ve enfeksiyonlarla da savaşır.