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    • Sağlık
    • 12.08.2020 Gazete
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    Çok sin

    özellikle ları mutsuz ediyor. ürünlerin yanı sıra de bu lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar cildi lekelerden arındıran besinleri sıralıyor. Model , cildini yle besliyor.

    Çok güzelsin elma sirkesi

    özellikle ları mutsuz ediyor. ürünlerin yanı sıra de bu lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar cildi lekelerden arındıran besinleri sıralıyor. Limon suyu: Güneş lekelerinin bulunduğu bölgeye sürün. 20 dakika bekletip yıkayın. Elma sirkesi: Yarım çay kaşığı sirke ile yarım çay kaşığı limon suyunu karıştırıp pamuk yardımıyla cildinize sürün. Süt: Cilt rengini açar. Lekelere sürüp 15 dakika bekletin. Ardından yıkayın. Yeşil çay: Antioksidandır. Güneş lekelerini temizlenir.

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