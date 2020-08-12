Çok güzelsin elma sirkesi

Güneş lekesi özellikle kadınları mutsuz ediyor. Kozmetik ürünlerin yanı sıra doğal besinler de bu lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar cildi lekelerden arındıran besinleri sıralıyor. Limon suyu: Güneş lekelerinin bulunduğu bölgeye sürün. 20 dakika bekletip yıkayın. Elma sirkesi: Yarım çay kaşığı sirke ile yarım çay kaşığı limon suyunu karıştırıp pamuk yardımıyla cildinize sürün. Süt: Cilt rengini açar. Lekelere sürüp 15 dakika bekletin. Ardından yıkayın. Yeşil çay: Antioksidandır. Güneş lekelerini temizlenir.