Hamilelere 10 hayati öneri

Hamilelik anne adayında fiziksel ve psikolojik birçok değişikliğe yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, bu süreçte dikkat edilmesi gereken 10 önemli durum hakkında bilgi verdi.
1-KASIK AĞRISI:
Beklenen bir yakınmadır. Hamilelik sürecinin 4. ve 5. haftalarında kasık ağrısı şikayeti oluşabilir.
2-HER KANAMA NORMAL DEĞİL:
Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında yaşanabilir. C vitamini alarak, risk azaltılabilir. Ancak yine de bu şekilde bir kanama varsa "düşük tehdidi" olarak görülür.
3-KABIZLIK OLUR:
Kepekli tahıllar, meyve, sebze ve bakliyatlar gibi lifli gıdalar ve bol sıvı tüketilmelidir.
4-GÖĞÜS AĞRISI:
Östrojen, progesteron ve prolaktin göğüslerde ağrıya yol açabilir.
5-SIK İDRAR:
Normaldir. Ancak yanma varsa "idrar yolu enfeksiyonu" olabilir.
6-BAŞ AĞRISI:
Vücudun susuz kalması yani "dehidratasyon" baş ağrısına yol açabilmektedir. Bol su içilmelidir.
7-BULANTI VE KUSMA:
B6 vitamini eksikliği, midebarsak sistemindeki değişiklikler, tiroit bezinin normalden çok çalışması, olası nedenlerdendir.
8-HALSİZLİK:
Gebeliğin ilk 3 ayındaki bu değişiklik vücutta miktarı artan "progesteron" hormonuna bağlıdır. Bu durum halsizlik, yorgunluk ve uyumaya neden olabilir.
9-MİDE SORUNU:
Son aylarda büyüyen rahmin mideye baskısı sonucu mide sorunu çıkar. Beslenme ve hayat tarzına dikkat!
10-CİLT PROBLEMİ:
En büyük sorun, vücuttaki bazı bölgelerin kahverengi gibi olup kararmasıdır.