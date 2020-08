Eşinizle yeni bir bağlantı derinliği için farklı bir yol izlemek gerekir. Bunun için önerilerim şöyle olacak. Bir etkinlik için randevu alın ve bir zaman sınırı belirleyin: "Bu gece bazı şeyler hakkında konuşmak için on beş dakikalık bir yürüyüş yapabilir miyiz?"

Birlikte yürüyüşe çıkarak, banyo yaparak ya da sabahları birlikte kahve içerek çevreyi değiştirmek, sohbet ortamını sarsmaya yardımcı olabilir.

Hoş olmayabileceğini bildiğinizi ve etkileşime girmeye istekli olduklarını takdir ederek, konuşmayı önceden yapın.

Son zamanlarda birlikte yaptığınız verimli bir sohbetten bahsedin.

Her seferinde tek bir sorunla ilgilenin.

Onları bir merak ve meraktan dinleyerek deneyin.

Eşiniz bunalmış olduğunu belirtiyorsa veya kapanmaya başlarsa, "ama ben hiçbir şey yapmadım" diye cevap vermeye gerek yoktur.

Onlara şunu sorun: "daha fazla bilgi verin".

İnsanların kendilerini derinden yalnız hissetmemelerinin en güçlü yollarından birinin dinlenmiş hissetmeleri olduğunu bilin.

Ve dinlemek, anlaşmak anlamına gelmez. Kendinize ve onlara bunu hatırlatın.

Aynı şekilde, başka bir kişinin deneyimini kabul etmek, kendi deneyiminizi geçersiz kılmaz.

Şikayetlerini kendinizinkilerle yükselterek rekabet etmeyin. Onlardan sizin için aynısını yapmalarını isteyin.

Bu durumda olumsuz duygularını yok etmekten sorumlu olmadığınızı unutmayın.

Ve olumsuz duygularınızı ortadan kaldırmaktan sorumlu değiller.

Birbirinize tüm sorunlarınızı tek bir konuşmada çözmeyeceğinizi, ancak her sohbetin önemli bir adım olduğunu hatırlatın.

Her zaman partnerinize "Konuşmayı daha verimli hale getirmek için yapabileceğim bir şey var mı?" diye sorabilirsiniz.

Konuşmalar imkansız geliyorsa, birbirlerine yazmayı deneyin. Tüm farkı yaratabilir.

Son olarak, şu anda içinde yaşadığımız bağlamı hatırlayın. Depresyona yatkın insanlar, anksiyete ve stres tetiklenir. Bu sorunları ilk kez yaşayan insanlar, neden hissettiklerini ve davrandıklarını anlayamayabilir veya anlayamayabilirler. "Beni X gibi hissettiriyorsun" ya da "asla Y yapmıyorsun" ile sohbete yaklaşmak yerine "Senin için endişeleniyorum" dene. Bu zamanlar birbirleriyle sık sık darbe kontrolleri gerektirir. Sevdiğiniz birine check-in yaparken var olan görünüşte küçük olma eylemi bile-gerçekten onlarla orada olmak ve onları dinlemek-yeni bağlantı kanalları kurabilir.

ESTHER PEREL