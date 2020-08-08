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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, karpuz ve muz kabuklarını asla çöpe atmayın, çünkü...

Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Sebze ve meyveleri tükettikten sonra çöp haline getiriyoruz. Farkında değiliz ama vücut sağlığından, diş temizliğine kadar pek çok işe yarıyorlar. Hem israfı önlemek hem de elimizdekilerin kıymetini bilmek adını meyve ve sebzelerin kabuklarından nasıl faydalanacağımızı derledik.

08.08.2020 09:02 - Son Güncelleme: 08.08.2020 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





