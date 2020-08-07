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    • Sağlık
    • 07.08.2020 Gazete
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    zamanı durdurur

    ın en sevilen lerinden , bolca ve A vitamini içeriyor. Bu sayede görme, üreme ve cilt sağlığını koruyor. İçerdiği mineraller sayesinde kalbi koruyan kayısı, tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Diş ve sorunlarıyla savaşıyor. sistemini harekete geçiren, bağırsakları güçlendiren kayısı, kabızlığı da bitiriyor. Kemikleri güçlendiren kayısı, besliyor. Kanserden koruyan kayısı, yorgunluğu azaltıyor. Yaşlanmayı geciktirerek ömrü uzatıyor.

    Kayısı zamanı durdurur

    Yazın en sevilen lerinden , bolca ve A vitamini içeriyor. Bu sayede görme, üreme ve cilt sağlığını koruyor. İçerdiği mineraller sayesinde kalbi koruyan kayısı, tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Diş ve diş eti sorunlarıyla savaşıyor. sistemini harekete geçiren, bağırsakları güçlendiren kayısı, kabızlığı da bitiriyor. Kemikleri güçlendiren kayısı, beyin hücrelerini besliyor. Kanserden koruyan kayısı, yorgunluğu azaltıyor. Yaşlanmayı geciktirerek ömrü uzatıyor.

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