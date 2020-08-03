Aşkın düşmanı vajinismus! Vajinismus nedir?

Cinsel ilişki sırasında pelvik taban (alt taban) kaslarının, kadının isteği haricinde kasılması ile vajen girişinin daralması dolayısıyla ilişkinin imkansız ya da ağrılı hale gelmesine vajinismus deniyor. Kadınların korkulu rüyası olan bu durum, evlilikleri olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, bu durumun bir hastalık değil, cinsel uyum sorunu olduğunu söylüyor.
"Vajinismus eşlerini severek evlenen kadınlarda da görülür. Çiftler bu durumu 'Bir duvar var, duvara çarpıyor, mümkün değil ilerlemiyor' diyerek ifade ediyor. Bu şekilde gebe kalan birçok vajinismus problemi yaşayan kadın var" diyor. Vajinismusun tedavisi hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Demir, "Vajinismus tedavisi yüzde 100 olan bir sorundur. Tek gereken kadının kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir. Vajinismus tedavisi çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapılmaktadır" bilgisini paylaşıyor. Tedavi edilmeyen bu durumun evliliklerin sonlanmasına yol açtığının altını çiziyor. Şöyle devam ediyor: "Unutulmamalı ki; cinsellik, evlilikte ertelenmesi ya da kaçılması gereken bir durum olmamalıdır. Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare değildir. Farklı bir erkekle cinsel ilişkide yine vajinismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir."
"Vajinismus eşlerini severek evlenen kadınlarda da görülür. Çiftler bu durumu 'Bir duvar var, duvara çarpıyor, mümkün değil ilerlemiyor' diyerek ifade ediyor. Bu şekilde gebe kalan birçok vajinismus problemi yaşayan kadın var" diyor. Vajinismusun tedavisi hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Demir, "Vajinismus tedavisi yüzde 100 olan bir sorundur. Tek gereken kadının kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir. Vajinismus tedavisi çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapılmaktadır" bilgisini paylaşıyor. Tedavi edilmeyen bu durumun evliliklerin sonlanmasına yol açtığının altını çiziyor. Şöyle devam ediyor: "Unutulmamalı ki; cinsellik, evlilikte ertelenmesi ya da kaçılması gereken bir durum olmamalıdır. Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare değildir. Farklı bir erkekle cinsel ilişkide yine vajinismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir."