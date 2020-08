Dünyada yayılmaya devam eden COVİD- 19 salgını, hayatı tehdit ediyor. Virüsten korunmak için öncelikle bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme Uzmanı Ayşe Sena Binöz, beslenmede yaptığımız hataları ve doğrularını sıralıyor:

HATA: Kahvaltıyı atlamak.

DOĞRUSU: Kahvaltı günün altın öğünü olarak adlandırılıyor. Her gün kahvaltıda tüketilecek yumurta, içerisindeki demir ve A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.

HATA: Ara öğünü ihmal etmek.

DOĞRUSU: Ara öğünleri atlamak ve protein/karbonhidrat dengesini sağlıyor. Bu öğünlerde meyve-yoğurt/ kefir veya meyvebadem/ ceviz/fındık tüketmek gerekiyor.

HATA: Yetersiz ve sıcak su içmek.

DOĞRUSU: Su, besinlerin sindirimi ve emilimine yardımcı oluyor. Suyun yetersiz tüketimi sonucu bağırsaklar yavaş çalışıyor. Bu durum da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Uzmanlar, "Günde 2-2.5 litre su tüketin" diyor.

HATA: Turşu tüketimini abartmak.

DOĞRUSU: Bağırsak florası için yararlı olan probiyotik besinler (yoğurt, kefir, ev yapımı turşu gibi) bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimizi arttırıyor. Ancak virüsün yok edilmesi amacıyla turşu tüketimini abartmak doğru bir yaklaşım değildir.

HATA: C vitamini miktarı.

DOĞRUSU: Hastalıklardan korunmada C vitamini önemli bir rol üstleniyor. C vitamini vücut tarafından depolanamadığı için turunçgiller, yeşillikler, biber, kivi ve domates gibi kaynakları her gün düzenli olarak tüketmek önem taşıyor.

HATA: Hamur işleri ve tatlılar

DOĞRUSU: Paketli gıdalar, kek, şekerleme, hamur işleri gibi içeriğinde lif (posa) bulunmayan basit karbonhidrat içeriği yüksek besinler kan şekeri dengesini bozuyor. Vitamin değeri düşük olan bu besinler bağışıklığı da zayıflatıyor.