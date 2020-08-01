Hindistan cevizi gençleştirir

Besleyici içeriğiyle Hindistan cevizi, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Lifli içeriğiyle sindirimi hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir.
Besleyici içeriğiyle Hindistan cevizi, kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Lifli içeriğiyle sindirimi hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir.