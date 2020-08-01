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    • Sağlık
    • 01.08.2020 Gazete
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    cevizi gençleştirir

    içeriğiyle cevizi, kolesterolü düşürür. sağlığını korur. şekerini dengeler. karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. içeriğiyle sindirimi hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir.

    Hindistan cevizi gençleştirir

    Besleyici içeriğiyle cevizi, kolesterolü düşürür. sağlığını korur. şekerini dengeler. karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. içeriğiyle sindirimi hızlandırır. Yaşlanmayı geciktirir.

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