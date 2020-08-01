Her derde deva vitamin!

D vitamini vazgeçilmez vitaminlerin başında geliyor. Uzmanlara göre, D vitamini öyle çok mekanizmayı etkiliyor ki, bu yüzden yeterli olup olmadığı düzenli kontrol edilmeli! Zira, eksikliği halinde raşitizm, kalp hastalığı ve diyabet gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor üstelik her yaşta her dönemde farklı sorunlara yol açıyor. Ama özellikle bir grup var ki, onlar için daha da büyük önem taşıyor; Hamileler. Eksikliği, anne adaylarının da hamilelik ve doğum sürecini olumsuz etkiliyor. Erken doğuma kadar birçok sorunu tetikleyebiliyor.