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    • Sağlık
    • 01.08.2020 Gazete
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    Her derde deva vitamin!

    vazgeçilmez vitaminlerin başında geliyor. Uzmanlara göre, D vitamini öyle çok mekanizmayı etkiliyor ki, bu yüzden yeterli olup olmadığı düzenli kontrol edilmeli! Zira, eksikliği halinde , ve gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor üstelik her yaşta her dönemde farklı sorunlara yol açıyor. Ama özellikle bir grup var ki, onlar için daha da büyük önem taşıyor; Hamileler. Eksikliği, anne adaylarının da hamilelik ve doğum sürecini olumsuz etkiliyor. a kadar birçok sorunu tetikleyebiliyor.

    Her derde deva vitamin!

    D vitamini vazgeçilmez vitaminlerin başında geliyor. Uzmanlara göre, öyle çok mekanizmayı etkiliyor ki, bu yüzden yeterli olup olmadığı düzenli kontrol edilmeli! Zira, eksikliği halinde , ve gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor üstelik her yaşta her dönemde farklı sorunlara yol açıyor. Ama özellikle bir grup var ki, onlar için daha da büyük önem taşıyor; Hamileler. Eksikliği, anne adaylarının da hamilelik ve doğum sürecini olumsuz etkiliyor. a kadar birçok sorunu tetikleyebiliyor.

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