Diyabete süt!

Dişlere ve diş etlerine zarar veren hastalıkların başında diyabet geliyor. Kontrol edilmeyen diyabet, ağız kuruluğu, enfeksiyon, diş eti hastalığı ve diş çürümesine yol açıyor. Hangi yiyeceklerin sizin için faydalı olduğunu bilmek de o derece önemli. Uzmanlar, diyabet ve diş eti hastalıkları arasındaki bağı açıklayarak, tavsiyelerde bulundu.

SÜT

Kemiklere olduğu kadar dişler için de kalsiyum açısından önemli bir yer tutan, diş eti hastalıklarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Çene kemiğini güçlendirmeye yarayan sütün son zamanlarda birçok hastalığı engellemede önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

SOMON

Diş ve diş etini korumayı sağlayan ve kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağı olan somon balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, özellikle çocukların diş gelişimine oldukça katkı sağlıyor. Ayrıca, ağız sağlığı için çok önemli besin kaynağı olan D vitamini, somon balığında bulunuyor.

KURU ÜZÜM

Şekerli besinler, diş minesinin yıpranmasını ve zamanla dişlerin çürümesine yol açıyor. Kuru üzüm de tatlı ve yapışkan olmasına rağmen diğer tatlı besinlerden farklı olarak ağız içindeki bakterilerin gelişimini engelliyor.

PEYNİR

İlk olarak ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı oluyor. Dişlerde oyukların oluşmasını engelleyen peynir, içeriğinde bulunan kalsiyum, fosfor ve protein gibi maddeler dişlerde plak oluşumunu ortadan kaldırıyor. Çürüklere karşı koruyup, yeni çürükler oluşmasını engelliyor. Şekerli bir şey yedikten sona ağza atılacak büyük bir dilim peynir, şekerin dişlerinize olan negatif etkisini yok ediyor.

ÇİLEK

Portakal ve diğer narenciye meyveleri gibi C vitamini açısından zengin olan çilek, diş etlerinin gücünü ve bütünlüğünü koruyor. Mevsiminde olgun bir çileği ezerek dişleri fırçalamak, dişlerin beyazlamasına yardımcı oluyor.

SU

Diş çürümesine engel olan tükürük seviyesini artırıyor. Gıda atıklarının temizlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda diş minesinin zarar görmesini ve diş çürüklerine engel oluyor.

YOĞURT

Kalsiyum açısından zengin olan yoğurdun dişlere olan faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum, periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı oluyor. Kalsiyum, iltihabı azaltmaya ve diş kayıplarını önlemeye yardım ediyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayda bulunan katesin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşıda etkili oluyor. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna neden olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

MAYDANOZ

Ağız kokusuna neden olan yiyecekleri tükettikten sonra biraz maydanoz çiğnemek hoş bir ağız kokusuna sahip olmanızı sağlıyor. Bu sayede ise kötü ağız kokusu maydanoz sayesinde hoş bir kokuya dönüşüyor.