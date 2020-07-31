Az et bol yeşillik!

Ankara Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile yüksek tansiyonu (Hipertansiyon) bulunanlara, Kurban Bayramı'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri yemeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Ulus, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi. Bol yeşillik tüketilmesini önerdi.