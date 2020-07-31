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    • Sağlık
    • 31.07.2020 Gazete
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    Az bol !

    Uzmanlar, ’nda az miktarda , bol miktarda tüketilmesini öneriyor.

    Az et bol yeşillik!

    Ankara (HÜ) ve Cerrahisi Öğrim Üyesi Prof. Dr. Tulga Ulus, kalp-damar hastaları ile u (Hipertansiyon) bulunanlara, 'nda sağlığın korunması için kurban etini az miktarda tüketmeleri, bol ve taze salata gibi antioksidan besinleri yemeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Ulus, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi ile birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike olduğunun altını çizdi. Bol yeşillik tüketilmesini önerdi.

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