Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz, domates hakkındaki gerçek şaşırttı! Uzmanlar da doğruladı

Çok tartışılan konulardan biri de domatesin meyve mi sebze mi olduğudur. Kullanılış biçimiyle tamamen sebze özelliği taşısa da domates botanikçiler tarafından meyve olarak kabul edilir. Aslında, 1893 yılında, Yüksek Mahkeme, botanik olarak bir meyve olmasına rağmen, domatesin bir sebze olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu konuda henüz bir sonuç yok.