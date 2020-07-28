Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz, domates hakkındaki gerçek şaşırttı! Uzmanlar da doğruladı
Domates, karpuz, muz, avokado ve nicesi... Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Rengarenk ve hepsi birbirinden sağlıklı... Afiyetle yediğimiz bu meyvelerin hakkında duyacağınız bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten. İşte meyveler hakkında bilinmeyen o gerçekler...
Kulaklarınızdan dumanlar fışkırmasını sağlayacak acıları hiç etkilenmeden yemek ister misiniz? Mucize meyve ile mümkün. Synsepalum dulcificum, olarak da bilinen bu meyve, eğer tüketilirse ekşi yiyecekleri tatlandırır. Etkiis yaklaşık 1 saat süren bu meyve peyniri reçel, sirkeyi şerbet gibi içmenizi sağlıyor.
"Meyve Salatası Ağacı" adı verilen birden fazla meyve türü olan bir ağaç var. Uzmanlar, aynı aile içinde meyvelerin aşılanması yoluyla meyve salatası ağaçları oluşturur. 1990'ların başında James ve Kerry West tarafından oluşturulan bir fikirdi. İlk meyve salatası ağaçları Avustralya'da başarıyla büyütüldü. Zaman içinde insanlar ağaçları dünyanın başka yerlerine sevk etmişler.
Çok tartışılan konulardan biri de domatesin meyve mi sebze mi olduğudur. Kullanılış biçimiyle tamamen sebze özelliği taşısa da domates botanikçiler tarafından meyve olarak kabul edilir. Aslında, 1893 yılında, Yüksek Mahkeme, botanik olarak bir meyve olmasına rağmen, domatesin bir sebze olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu konuda henüz bir sonuç yok.
Avokado yemek, zekayı geliştirmeye ve beyni çalıştırmaya yardımcı olmaktadır. Bu önemli meyve, diğer meyve ve sebzelere göre daha fazla yağ içerir. Ayrıca meyveleri hasat olumuna eriştikten sonra uzun süre ağaçta kalabilir. Ağaç, meyvenin olgunlaşmasını engelleyen bir enzim salgılar ve yalnızca toplandığında yumuşamaya başlar.