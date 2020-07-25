Kolestrolü gözleyin!

Pandemi nedeniyle milyonlarca kişi 'önemli olmadığını' düşündüğü bazı sağlık sorunlarını ertelemeyi seçti. Ancak bazen vücudumuzun verdiği sinyalleri göz ardı etmek, hayatımızı riske atabilecek sorunlarla karşılaşmamıza yol açabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfiye Derya İnal, 9 soruda evde nasıl check--up yapılacağını anlattı.

1) Kolesterol seviyesini gözlerden anlayabilir miyiz?

KSANTELAZMA, göz çevresinde ve göz kapaklarında gelişen sarı yumuşak plaklardır. Kolesterole işaret edebilir.

2) İdrar rengi neyin habercisi?

Koyu renkli idrar, az sıvı tüketiminin göstergesi olmakla beraber idrarda yanma, kasık ağrısı ve koku da eşlik ediyorsa, idrar yolu enfeksiyonu göstergesi olabilir.

3) Cildimizdeki renk değişiklikleri neyi gösterir?

Cildimizdeki yer yer beyazlaşmalar vitiligo göstergesidir. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.

Cildimizdeki yer yer beyazlaşmalar vitiligo göstergesidir. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır.

4) Boyunda ele gelen kitleler ne anlama gelir?

Düzgün yüzeyli kitleler, elinize geliyorsa muhtemel lenf bezidir. Lenf bezinin şiştiği bölgede iltihabi bir durum söz konusudur.

5) Diş sorunları başka hastalıkların göstergesi olabilir mi?

Dişeti kanamaları diş eti hastalıklarına bağlı görülmektedir.

6) Tiroit hastalıkları nasıl anlaşılır

Metabolizma yavaşlar, halsizlik, depresif ruh hali, kilo alma, saçlarda kuruluk, yüzde ödem, ses kalınlaşması, üşüme, soğuğa dayanıklılıkta azalma, kabızlık, kalpte ritim yavaşlaması gelişebilir.

7) Tırnak rengi değişikliği ne anlama gelir?

Eğer tırnaklarda sararma ile beraber tırnak kalınlaşması varsa en çok tırnak mantarı karşımıza çıkar. Tırnakta siyaha yakın renk değişikliği olursa 'malign melanom' denilen ciddi bir kanser türünün belirtisi olabilir.

8) Yeterli miktarda sıvı tükettiğimizi nasıl anlarız?

Tükürük salgınızda azalma yoksa, diliniz kuru değilse, derinizi iki parmağınız arasına sıkıp bıraktığınızda eski halini alıyors ise yeterli sıvı tüketiyorsunuz demektir. 9 Bacaklarda şişliklerin sebebi ne? İlk başta mutlaka günlük aldığınız tuz miktarını gözden geçirin. Tuza dikkat etmenize rağmen bacaklarınızda şişlik varsa, böbrek ve kalp yetmezliklerinin göstergesi olabilir. Bacaklardaki ödem gündüz az miktarda, ayakta durdukça artıyorsa venöz yetmezlik durumu olabilir.